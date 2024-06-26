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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:48

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!

Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu temmuz ayına kısa bir süre kala gündemde. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam şubat ayı ödemelerinde gerçekleşiyordu. 2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam kez zam yapıldı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den net 17.002,12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından sonra gözler duyurulara çevrildi. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalarda. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!

Temmuz ayına kısa bir süre kala asgari ücrete ara zam haberleri takio ediliyor. Geçtiğimiz son iki senede temmuz ve ocak zammı olarak iki kez yansıdı. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte Asgari ücrete ara zam 2024 detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
4 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili "Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti." Dedi

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi.
2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.
Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.
Bakan Işıkhan yaptığı son açıklamada asgari ücrete ikinci zam yapılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan açıklamasında "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLMAYACAK!
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak. Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden kararlaştırılacak.
Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.
Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak.
Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti

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