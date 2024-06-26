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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:48
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 HABERLERİ: Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yapılacak mı? Gözler Bakan Işıkhan’da!
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu temmuz ayına kısa bir süre kala gündemde. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam şubat ayı ödemelerinde gerçekleşiyordu. 2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam kez zam yapıldı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den net 17.002,12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından sonra gözler duyurulara çevrildi. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalarda. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar