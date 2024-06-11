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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı yok mu, netleşti mi, olursa yüzde kaç olur?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
14:52
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024: Temmuz’da asgari ücrete ara zam var mı yok mu, netleşti mi, olursa yüzde kaç olur?
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu son dakika haberleriyle takip ediliyor. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam oluyor ve bu zam şubat ayı ödemelerine yansıyordu. 2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam uygulandı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısından sonraki açıklamalarıyla gözler duyurulara çevrildi. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'da. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar