Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 18:36

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Grup toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bu noktada sorulan sorular üzerinde asgari ücrete ara zam gelecek m, asgari ücrete zam ne zaman yapılacak sorularına yanıt verdi. Asgari ücret Temmuz ara zammı 2023 için beklentiler, en düşük emekli maaşının 2 bin TL'lik bir artışa sahip olması sonucu önem arz ediyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ek zam var mı, ara zam gelecek mi sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret Temmuz ara zammı 2023 yapılan emekli zammı sonrası asgari ücretli vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bu noktada temmuzda zam yapılması halinde asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret için ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin yapılan tartışmalara son noktayı koydu.

Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, asgari ücrette temmuzda ara zam yapılacağını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI TEMMUZ'DA DEĞERLENDİRİLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 28 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezine gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, dikkat çeken asgari ücret zammı, enflasyon ve emekliye zam açıklamasında bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Bilgin, "Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında bu eğilim, düşüş devam ederse, asgari ücrette yeniden bir düzenleme yapma veya ihtiyaç duyulmaz. Temmuz'da yeniden değerlendiririz. O günkü şartlarda bakarız ama günümüzde öyle bir şey yok." demişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ'DA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla asgari ücrete ara zam yapılacağını kamuoyuyla paylaştı.

SON DAKİKA