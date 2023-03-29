Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 18:36 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 18:36

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI, GELECEK Mİ 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi! Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Grup toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bu noktada sorulan sorular üzerinde asgari ücrete ara zam gelecek m, asgari ücrete zam ne zaman yapılacak sorularına yanıt verdi. Asgari ücret Temmuz ara zammı 2023 için beklentiler, en düşük emekli maaşının 2 bin TL'lik bir artışa sahip olması sonucu önem arz ediyor. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücrete ara zam var mı, gelecek mi? İşte detaylar