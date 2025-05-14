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ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:51
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ara zam noktasında açıklama yapan Bakan Işıkhan ayrıca kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine ve ev hanımlarına emeklilik çalışmasına odaklı olduklarını da açıkladı. Temmuz ayı zam döneminde asgari ücret 2025 de gündemde olacak mı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi?