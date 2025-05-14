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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:51 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:51

ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ara zam noktasında açıklama yapan Bakan Işıkhan ayrıca kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine ve ev hanımlarına emeklilik çalışmasına odaklı olduklarını da açıkladı. Temmuz ayı zam döneminde asgari ücret 2025 de gündemde olacak mı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

Asgari ücret 2025 temmuz zammı ile değerlendirilecek mi sorusu Bakan Işıkhan'a yöneltildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalara değinilen sorularda pek çok çalışmada son gelişmeler paylaşılmış oldu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Asgari ücrete ara zam yapılması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Bakan Işıkhan değerlendirme aşaması için henüz erken olduğunu dile getirdi. İşte, o açıklama:

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ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

"Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken."

İşte, Bakan Işıkhan'ın konuşmasından önemli başlıklar:

ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE ODAKLANDIK

"Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız

Yavaş yavaş sürecin sonuna geliyor. Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Biz, tabi burada koordinatör konumundayız. Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz, inşallah."

ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GELİYOR MU?

"İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız."