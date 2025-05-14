ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE ODAKLANDIK

"Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız

Yavaş yavaş sürecin sonuna geliyor. Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Biz, tabi burada koordinatör konumundayız. Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz, inşallah."