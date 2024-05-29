ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: "Çalışanların gözü bu haberde! "Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?

Temmuz ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte geçtiğimiz son iki yılda olduğu gibi bu sene de "asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete Temmuz ve Aralık ayında (Ocak maaşından itibaren geçerli olmak üzere) iki kez zam gelmişti. Peki, bu yıl asgari ücrete ikinci zam olacak mı? İşte detaylar...