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Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: "Çalışanların gözü bu haberde! "Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:37

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: "Çalışanların gözü bu haberde! "Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?

Asgari ücrete ara zam olacak mı? son dakika gelişmeleriyle araştırılıyor. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye ulaşmıştı. Son iki yılda asgari ücrete ocak ve ağustos aylarından itibaren geçerli olmak üzere iki kez zam yapılmıştı. Bu yılda özellikle temmuz ayına kısa bir süre kala "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: Çalışanların gözü bu haberde! Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?

Temmuz ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte geçtiğimiz son iki yılda olduğu gibi bu sene de "asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz iki yılda asgari ücrete Temmuz ve Aralık ayında (Ocak maaşından itibaren geçerli olmak üzere) iki kez zam gelmişti. Peki, bu yıl asgari ücrete ikinci zam olacak mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: Çalışanların gözü bu haberde! Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Haber Global televizyonuna konuk oldu. Bakan Işıkhan asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: Çalışanların gözü bu haberde! Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?

Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: Çalışanların gözü bu haberde! Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?

EMEKLİYE REFAH PAYI GELİR Mİ?
Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" demişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: Çalışanların gözü bu haberde! Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?

2024 TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?
Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi.
2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.

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