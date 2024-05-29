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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: "Çalışanların gözü bu haberde! "Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
16:37
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SON DAKİKA: "Çalışanların gözü bu haberde! "Asgari ücret 2024 Temmuz zammı olacak mı?
Asgari ücrete ara zam olacak mı? son dakika gelişmeleriyle araştırılıyor. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den 17.002,12 TL'ye ulaşmıştı. Son iki yılda asgari ücrete ocak ve ağustos aylarından itibaren geçerli olmak üzere iki kez zam yapılmıştı. Bu yılda özellikle temmuz ayına kısa bir süre kala "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. Peki asgari ücrete ara zam olacak mı? İşte detaylar