Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 22:18 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 22:20

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?

Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu temmuz emekli zammı ve memur zammından sonra araştırılıyor. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam da şubat ayı ödemeleriyle yapılıyordu. 2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam kez zam gerçekleştirildi. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den net 17.002,12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından sonra gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalarda. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?

Temmuz ayına girilmesiyle asgari ücrete ara zam haberleri gündemde. Geçtiğimiz son iki senede temmuz ve ocak zammı olarak iki kez yansıdı. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte Asgari ücrete ara zam 2024 detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerdeki bu konudaki son açıklamasında "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak." demişti.

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz." yanıtını vermişti.

Amaçlarının geçici refahı sağlamak olmadığını vurgulayan Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını ifade etti. Işıkhan, bunun neticelerini yıl sonuna doğru enflasyon düşüşüyle birlikte göreceklerini bildirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
Normal şartlarda asgari ücret her yıl yeniden belirleniyor. Ancak geçtiğimiz son iki yılda Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki kez artış gösterdi.
2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.
2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.
Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış öncesinde asgari ücrete zam iddiaları gündeme geldi.
Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücrete ikinci zam yapılacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Işıkhan açıklamasında "Öyle bir konu gündemimizde yok. Başta nasıl bir karar aldıysak şu an süreç bu şekilde devam edecek. Temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLMAYACAK!
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmayacak. Asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden kararlaştırılacak.
Geçtiğimiz günlerde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" demişti.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam olmayacağını söyledi.
Işıkhan "Başta nasıl bir karar aldıysa şu an öyle devam edecek. En düşük emekli aylığı 10 bin TL. Temmuz ayında enflasyonlar ve sözleşmelerden kaynaklanan farklar emekli aylığına yansıtılacak.
Asgari ücretle ilgili herhangi bir toplantı, ara zam düşünmüyoruz" demişti

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Ocak 2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
Muhtemel hesaplamalara göre:
Ocak ayında asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 5 bin 100 lira artış gösterecek ve 22 bin 100 lira olacak.
Asgari ücret zam oranı %40 olması durumunda 6 bin 800 lira yükselecek ve toplam 23 bin 802 lira olacak.
Asgari ücret %50 zamlanması durumunda ise 8 bin 501 lira artacak ve 25 bin 503 lira olacak.

SON DAKİKA