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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
22:20
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: ‘Bakan Işıkhan duyurdu!’ Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı, yok mu?
Asgari ücrete ara zam var mı? sorusu temmuz emekli zammı ve memur zammından sonra araştırılıyor. Normal şartlarda asgari ücrete yalnızca tek zam yapılıyor ve bu zam da şubat ayı ödemeleriyle yapılıyordu. 2022 ve 2023 yıllarında Ocak ve Temmuz zammı olmak üzere iki zam kez zam gerçekleştirildi. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam gelmiş ve 11.402,32 TL'den net 17.002,12 TL'ye yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarından sonra gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Bu yıl için de Asgari ücrete ara zam 2024 olacak mı? soruları araştırılıyor. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalarda. Peki asgari ücrete ara zam var mı? İşte detaylar