Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?

"YAPMAYACAĞIMIZ, YAPAMAYACAĞIMIZ BİR SÖYLEMDE BULUNMAYIZ"

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.

"ASGARİ ÜCRET VATANDAŞIMI ENFLASYONA EZDİRİYORSA GEREKLİ ADIMI ATARIZ"

Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.