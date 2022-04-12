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Haberler Yaşam Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 12.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 15:42

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili daha önce, hem Başkan Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Asgari ücrete yapılacak olası bir ek zam özel sektör çalışanlarını da etkileyecek. Ara zam ya da ek zam olarak da nitelendirilen asgari ücret ek zam için son gelişmeleri öğrenmek isteyenler "Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, gerektiği takdirde asgari ücrete zam yapılabileceğini belirtmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi? İşte detaylar!

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?

Asgari ücret ek zammı ile ilgili milyonlarca vatandaş gözlerini gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Temmuz ayında asgari ücrette bir artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda; milyonlarca kişi "Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt ararken konu ile ilgili son bilgiler de yakından takip ediliyor. İşte 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili son bilgiler.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ara zammı hakkında görüşmeler yapılmaya başlandı. Çeşitli politikacılar tarafından yüksek ihtimaller değerlendirilirken bazı görüşler rekor zammın henüz başında olunduğu yönünde.

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Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2022 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide "Temmuz'da asgari ücrete ek zam olacak mı' sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaparken, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" vurgusunu kullandı.

SORU: Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek Temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuz'da asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?

"YAPMAYACAĞIMIZ, YAPAMAYACAĞIMIZ BİR SÖYLEMDE BULUNMAYIZ"

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.

"ASGARİ ÜCRET VATANDAŞIMI ENFLASYONA EZDİRİYORSA GEREKLİ ADIMI ATARIZ"

Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?

"ASGARİ ÜCRET İÇİN 2022'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM YAPTIK"

Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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