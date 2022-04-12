Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. Konuyla ilgili daha önce, hem Başkan Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulunmuştu. Asgari ücrete yapılacak olası bir ek zam özel sektör çalışanlarını da etkileyecek. Ara zam ya da ek zam olarak da nitelendirilen asgari ücret ek zam için son gelişmeleri öğrenmek isteyenler "Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, gerektiği takdirde asgari ücrete zam yapılabileceğini belirtmişti. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret ek zam olacak mı, açıklama geldi mi? İşte detaylar!