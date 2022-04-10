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Haberler Yaşam Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 10:52

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Bu yıl asgari ücrette yapılan rekor zammın üzerinden çok geçmeden yıl ortasında ek zam yapılacağı iddiaları tartışılmaya başlandı. Asgari ücrete ek zam konusunda yapılan açıklamalar iddiaların seyrini değiştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarına göre asgari ücrete 2. zam konusundaki iddialar şekil alıyor. Bu noktada çalışanlar ve işverenler "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuzda ara zam yapılacak mı?" Sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili görüşmeler yapılmaya başlandı. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuzda ara zam yapılacak mı? İşte 2022 asgari ücret son dakika gelişmeleri...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Asgari ücrete ek zam konusu hâlâ güdemdeki yerini koruyor. Yıl sonunda yapılan rekor zammın ardından yılbaşında zamlı ücretle çalışmaya başlayanlar asgari ücret ara zammı konusunu yakından takip ediyor. Bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuzda ara zam yapılacak mı?" soruları yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek" sözü doğrultusunda hareket ettiklerine işaret etti. Temmuz ayında değerlendirileceği bildirilen asgari ücret 2. zammı konusunda son dakika gelişmeleri şöyle...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ara zammı hakkında görüşmeler yapılmaya başlandı. Çeşitli politikacılar tarafından yüksek ihtimaller değerlendirilirken bazı görüşler rekor zammın henüz başında olunduğu yönünde.

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Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

TEKRAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

BAKANLIK GÜNDEMİNDE YER ALACAK

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

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