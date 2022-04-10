Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayı asgari ücret ara zammı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Bu yıl asgari ücrette yapılan rekor zammın üzerinden çok geçmeden yıl ortasında ek zam yapılacağı iddiaları tartışılmaya başlandı. Asgari ücrete ek zam konusunda yapılan açıklamalar iddiaların seyrini değiştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarına göre asgari ücrete 2. zam konusundaki iddialar şekil alıyor. Bu noktada çalışanlar ve işverenler "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuzda ara zam yapılacak mı?" Sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili görüşmeler yapılmaya başlandı. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuzda ara zam yapılacak mı? İşte 2022 asgari ücret son dakika gelişmeleri...