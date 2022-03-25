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Haberler Yaşam Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 12:42

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali!

Asgari ücret ek zam iddiaları son dönemde gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin'den açıklamalar peş peşe geldi. Temmuz ayında ek bir zammın yapılabileceği konusundaki iddiaları Bakan Bilgin, ilk olarak geçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile beraber "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündeme taşındı. Konuyla ilgili "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanan Erdoğan, beklenen zam sinyalini verdi. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete ek zam sinyali!

Asgari ücret zammı ile ilgili flaş bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Aralık ayında yüzde 50 oranında rekor şekilde zamlanan ücrette bilindiği üzere vergi muafiyeti de sağlanmıştı. Enflasyon oranları göz önüne alınarak yeni zamma ilişkin sinyal ilk olarak Bakan Bilgin'den geldi. Peş peşe açıklamalar sonrası "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhubaşkanı Erdoğan "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." sözleriyle durumun değerlendirileceğini ifade eden bir sinyal verdi.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete ek zam sinyali!

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete ek zam sinyali!

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete ek zam sinyali!

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete ek zam sinyali!

"VATANDAŞIMIZDAN, İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ"

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

SON DAKİKA