Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücrete ek zam sinyali!

Asgari ücret ek zam iddiaları son dönemde gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin'den açıklamalar peş peşe geldi. Temmuz ayında ek bir zammın yapılabileceği konusundaki iddiaları Bakan Bilgin, ilk olarak geçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile beraber "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündeme taşındı. Konuyla ilgili "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanan Erdoğan, beklenen zam sinyalini verdi. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ara zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...