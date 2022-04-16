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Giriş Tarihi: 16.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 11:50

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Ara zam için son müjde Erdoğan’dan geldi!

Asgari ücret ile çalışan milyonlarca işçi ve işveren Temmuz ek zammı hakkında araştırmaları hızlandırdı. Milyonlarca vatandaşın maaşını etkileyecek olan ikinci zam için asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar zam yapılacak soruları yanıt ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Memur ve emekli maaşı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, sigorta primi gibi pek çok kalemi etkileyen asgari ücret ek zammı "net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak" sorusuyla inceleniyor. İşte ara zam hakkında son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Ara zam için son müjde Erdoğan’dan geldi!

Asgari ücret ek zammı, enflasyonla mücadele dolayısıyla yeniden gündeme geliyor. Ocak ayında uygulanan yüzde 50 seviyesindeki rekor zamla birlikte net asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Buna bağlı olarak emekli maaşı, işsizlik, engelli, evde bakım aylıkları ve benzeri ödemelerde de artışa gidilmişti. Geçtiğimiz yıla kadar yılda bir defa uygulanan asgari ücret zammı bu yıl Temmuz ayında yeniden uygulanma ihtimaliyle gündeme geliyor. Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak sorusuyla konunun detayları inceleniyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları…

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Ara zam için son müjde Erdoğan’dan geldi!

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret ara zammı hakkında görüşmeler yapılmaya başlandı. Çeşitli politikacılar tarafından yüksek ihtimaller değerlendirilirken bazı görüşler rekor zammın henüz başında olunduğu yönünde.

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Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Ara zam için son müjde Erdoğan’dan geldi!

2022 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide "Temmuz'da asgari ücrete ek zam olacak mı' sorusunu yanıtladı. Başkan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalar yaparken, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız" vurgusunu kullandı.

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Ara zam için son müjde Erdoğan’dan geldi!

SORU: Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari ücret de kastedilerek Temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuz'da asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?

Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Ara zam için son müjde Erdoğan’dan geldi!

"YAPMAYACAĞIMIZ, YAPAMAYACAĞIMIZ BİR SÖYLEMDE BULUNMAYIZ"

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralık'tır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN 2022'DE GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM YAPTIK"

Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik.

"ASGARİ ÜCRET VATANDAŞIMI ENFLASYONA EZDİRİYORSA GEREKLİ ADIMI ATARIZ"

Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.

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