Asgari ücrete ek zam gelecek mi, net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak? Ara zam için son müjde Erdoğan’dan geldi!

Asgari ücret ile çalışan milyonlarca işçi ve işveren Temmuz ek zammı hakkında araştırmaları hızlandırdı. Milyonlarca vatandaşın maaşını etkileyecek olan ikinci zam için asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar zam yapılacak soruları yanıt ararken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Memur ve emekli maaşı, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, sigorta primi gibi pek çok kalemi etkileyen asgari ücret ek zammı "net ve brüt asgari ücret 2022 Temmuz ayında ne kadar olacak" sorusuyla inceleniyor. İşte ara zam hakkında son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları.