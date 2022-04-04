Asgari ücrete ek zam iddialarına çok net yanıt! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ek zam iddiaları ile beraber konuyla ilgili açıklamalar da peş peşe gelmiş oldu. .Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide konuyla ilgili detaylara yer vermişti. Bu noktada ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, 2. Zammın şuan için gündemlerinde olmadığını söylemişti. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...