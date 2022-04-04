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Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:57

Asgari ücrete ek zam iddialarına çok net yanıt! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ek zam iddiaları ile beraber konuyla ilgili açıklamalar da peş peşe gelmiş oldu. .Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan ziyareti sonrası gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide konuyla ilgili detaylara yer vermişti. Bu noktada ise "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, 2. Zammın şuan için gündemlerinde olmadığını söylemişti. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam yapılacak mı? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Asgari ücrete ek zam iddialarına çok net yanıt! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ek zam iddiaları son dönemin gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Her yıl sonunda yapılan zammın ardından zamlı maaşlarını Şubat ayında almaya başladı. Ancak ara zam ihtimali nedeniyle "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam yapılacak mı?" soruları gündeme taşındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet, konuyla ilgili değerlendirmelerini yaparak Temmuz ayında kararın verileceğini duyurmuştu. Bilindiği üzere asgari ücrete bu yıl rekor seviyede bir artış yapılmıştı.

Asgari ücrete ek zam iddialarına çok net yanıt! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam yapılacak mı?

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

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Asgari ücrete ek zam iddialarına çok net yanıt! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam yapılacak mı?

ERDOĞAN'DAN MÜJDE VAR!

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Asgari ücrete ek zam iddialarına çok net yanıt! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam yapılacak mı?

YIL ORTASINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

"Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtı verdi.

Asgari ücrete ek zam iddialarına çok net yanıt! 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz’da ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara geçtiğimiz günlerde şu yanıtı vermişti;

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