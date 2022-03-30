Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Asgari ücrete ek zam iddiaları sonrası konuya ilişkin açıklamalar da peş peşe geldi. İlk olarak Bakan Bilgin'in gündeme getirdiği konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyal verdi. Bilindiği üzere 2022 yılının başında bu ücrete yüzde 50'lik rekor bir zam yapılmıştı. Bu noktada ise vatandaşlar "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanarak yeni zam olacağı iddialarına da ışık yaktı. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...