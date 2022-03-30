Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.