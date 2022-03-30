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Haberler Yaşam Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:17

Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Asgari ücrete ek zam iddiaları sonrası konuya ilişkin açıklamalar da peş peşe geldi. İlk olarak Bakan Bilgin'in gündeme getirdiği konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyal verdi. Bilindiği üzere 2022 yılının başında bu ücrete yüzde 50'lik rekor bir zam yapılmıştı. Bu noktada ise vatandaşlar "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanarak yeni zam olacağı iddialarına da ışık yaktı. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Erdoğan asgari ücrete ek zam iddialarını yanıtladı. Milyonların bir süredir aklında soru işareti olan bu konuya Cumhurbaşkanı adeta ışık yaktı. Bu noktada "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları gündeme taşındı. Yıl ortasına kadar gerek duyulduğu takdirde zam yapılabileceği ifade edildi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili gelen son dakika açıklamasının detayları...

Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Asgari ücrete ek zam iddialarına flaş yanıt! Temmuz’da ara zam var mı, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

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