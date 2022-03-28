Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ek zam iddialarına adeta ışık yakmıştı. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Hal böyleyken ise "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları şimdiden yanıt arayan konular arasında bulunuyor. Konuyla ilgili "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan değerlendirmeler sonucunda bu kararın verilebileceği sinyallerini verdi. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...