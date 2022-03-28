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Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:26

Asgari ücrete ek zam iddialarına umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ek zam iddialarına adeta ışık yakmıştı. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Hal böyleyken ise "Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları şimdiden yanıt arayan konular arasında bulunuyor. Konuyla ilgili "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan değerlendirmeler sonucunda bu kararın verilebileceği sinyallerini verdi. Peki, 2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Asgari ücrete ek zam iddialarına umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

Asgari ücrete ek zam iddialarına yönelik açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanı Bilgin'den geldi. Bu kapsamda AK Partili isimlerin olumlu mesajlarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da heyecanlandıran cümleler kurmuştu. Cumhubaşkanı "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanarak iddialara ışık yakarken öte yandan "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücrete 2. Zam ile ilgili gelen son dakika açıklamaları ve detaylar...

Asgari ücrete ek zam iddialarına umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücrete ek zam iddialarına umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Asgari ücrete ek zam iddialarına umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Asgari ücrete ek zam iddialarına umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı?

"VATANDAŞIMIZDAN, İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ"

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

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