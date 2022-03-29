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Haberler Yaşam Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 07:46

Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Bilindiği üzere son dönemde asgari ücrete Temmuz ayında ek zam iddiaları gündemde yer alıyordu. Konuya ışık tutan açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı; "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanarak yeni zammın sinyalini verirken vatandaşlar "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete ek zam iddiaları son dönemde binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ek zam iddialarına adeta ışık yakmıştı. Hal böyleyken "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" soruları yeniden gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz aylarda da "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" ifadelerini kullanmıştı. İşte asgari ücrete ek zam ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

2022 ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Rusya Ukrayna savaşı gündemiyle Brüksel'de toplanan NATO Zirvesi'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik toplantı sonrasında yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

Başkan Erdoğan, gündeme getirilen memur maaşları ve asgari ücrete ek zam konusunda da bilgi verdi.

Basın mensuplarından Erdoğan'a "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz.

Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusu yöneltildi.

Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

"VATANDAŞIMIZDAN, İŞÇİMİZDEN ESİRGEMEYİZ"

Başkan Erdoğan bu soruya "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir."

SON DAKİKA