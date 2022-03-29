Asgari ücrete ek zam konusunda umut veren açıklama! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, 2022 Temmuz’da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak?

Bilindiği üzere son dönemde asgari ücrete Temmuz ayında ek zam iddiaları gündemde yer alıyordu. Konuya ışık tutan açıklama geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı; "İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz..." ifadelerini kullanarak yeni zammın sinyalini verirken vatandaşlar "2022 Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Daha önce Bakan Bilgin'in de gündeme getirdiği konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Asgari ücrete ek zam gelecek mi, Temmuz'da ara zam var mı yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...