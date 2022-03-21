Haberler Yaşam SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:51

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

Daha önce Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği temmuz asgari ücret temmuz ayı zammı için Bakan Bilgin'den de açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan, olağan üstü şartların olması durumunda 7. Ayda ek zam düşünülebileceğinin sinyallerini verdi. "Asgari ücret temmuz zammı var mı, ek zam yapılacak mı mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan "Enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." İfadelerini kullanmıştı. Peki, 2022 Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte son olarak Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar ve konuya yönelik tüm detaylar…