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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 14:51

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

Daha önce Başkan Erdoğan'ın da ifade ettiği temmuz asgari ücret temmuz ayı zammı için Bakan Bilgin'den de açıklama geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan, olağan üstü şartların olması durumunda 7. Ayda ek zam düşünülebileceğinin sinyallerini verdi. "Asgari ücret temmuz zammı var mı, ek zam yapılacak mı mı, ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan "Enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." İfadelerini kullanmıştı. Peki, 2022 Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? İşte son olarak Bakan Bilgin'den gelen açıklamalar ve konuya yönelik tüm detaylar…

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda geçtiğimiz ay gerektiği takdirde Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağına yönelik mesajlara yer vermişti. Konuyla ilgili bir sinyal de Bakan Bilgin'den geldi. Bu noktada binlerce kişi "2022 Temmuz'da asgari ücret zammı yapılacak mı, ek zam var mı, ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Binlerce çalışanı ilgilendiren konuya yönelik mesajlar peş peşe geldi. Enflasyon göz önüne alınarak 7. Ayda ek zam kararı gelebileceği düşünülüyor. Peki, Asgari ücrete Temmuz'da zam var mı, gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak? İşte son dakika açıklamalarının detayları…

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM MESAJI!

İlk olarak geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret ederek enflasyon ve maaş zammı sinyali de verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." demişti

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ZAM GELECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yıl ortasında asgari ücrete yeniden zam yapılmasına ilişkin iddialara yanıt verdi. Dünya gazetesinin sorularını yanıtlayan Bilgin şunları kaydetti:

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SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ HANGİ AŞAMADAYIZ? SEÇİM Mİ BEKLENECEK?
"Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir"

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

KAPSAM İLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

"Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. "

SON DAKİKA: Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacak mı, ne kadar, kaç TL olacak? Bakan Bilgin’den asgari ücrete 2022 Temmuz zammı sinyali!

"Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye'nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş"

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