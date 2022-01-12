Asgari ücrete Temmuz’da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 Temmuz’da asgari ücrete yeni zam mesajı!

"ONLARIN BAŞARAMADIKLARINI BAŞARDIK"

Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre gerekirse Temmuz ayında çalışanlarımızın durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Biz çalışıp ürettikçe, büyüdükçe karşımızdaki sorunlar da küçülecek. Önceliğimiz istihdamı artırarak hedeflerimizi birer birer yerine getirmektir. Alınan tüm tedbirlerin istihdamı korumaya yönelik olduğuna dikkatleri çekmek istiyorum. Biz salgın döneminde 2 milyon 700 bin ilave istihdam ile onların başaramadıklarını başardık. Bizi bu yoldan alı koyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.