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Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:19Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:20
Asgari ücrete Temmuz'da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 Temmuz'da asgari ücrete yeni zam mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gerektiği takdirde Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağına yönelik mesajlara yer veren Başkan Erdoğan "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." dedi. Bu noktada binlerce kişi "2022 Temmuz'da asgari ücret zammı yapılacak mı, var mı, ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Binlerce çalışanı ilgilendiren konuya yönelik mesajlar peş peşe geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, yapılacak mı? İşte son dakika açıklamalarının detayları…