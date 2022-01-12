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Haberler Yaşam Asgari ücrete Temmuz'da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 Temmuz'da asgari ücrete yeni zam mesajı!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:20

Asgari ücrete Temmuz'da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 Temmuz'da asgari ücrete yeni zam mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gerektiği takdirde Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağına yönelik mesajlara yer veren Başkan Erdoğan "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." dedi. Bu noktada binlerce kişi "2022 Temmuz'da asgari ücret zammı yapılacak mı, var mı, ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Binlerce çalışanı ilgilendiren konuya yönelik mesajlar peş peşe geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, yapılacak mı? İşte son dakika açıklamalarının detayları…

Asgari ücrete Temmuz’da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 Temmuz’da asgari ücrete yeni zam mesajı!

Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret ederek enflasyon ve asgari ücret maaş zammı sinyali de verdi. Bugün gerçekleşen AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, yılın ikinci yarısına yönelik yeni değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti. Bu noktada ise "Temmuz'da asgari ücrete zam var mı, yapılacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan "Enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." dedi. Peki, 2022 Asgari ücrete yeniden zam yapılacak mı? İşte Temmuz ayı asgari ücret zammı açıklamasına yönelik tüm detaylar…

Asgari ücrete Temmuz’da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 Temmuz’da asgari ücrete yeni zam mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de AK Parti Grup toplantısında ekonomiye yönelik önemli son dakika mesajları verdi.

İşte o açıklamalara ilişkin detaylar;

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Asgari ücrete Temmuz’da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 Temmuz’da asgari ücrete yeni zam mesajı!

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM MESAJI!

Başkan Erdoğan temmuz ayını işaret ederek enflasyon ve maaş zammı sinyali de verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki Temmuz ayında enflasyon gerçekleşmesine ve şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz." dedi.

Asgari ücrete Temmuz’da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 Temmuz’da asgari ücrete yeni zam mesajı!

"ONLARIN BAŞARAMADIKLARINI BAŞARDIK"

Ülkemizin hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon durumuna göre gerekirse Temmuz ayında çalışanlarımızın durumlarını yeniden gözden geçireceğiz. Biz çalışıp ürettikçe, büyüdükçe karşımızdaki sorunlar da küçülecek. Önceliğimiz istihdamı artırarak hedeflerimizi birer birer yerine getirmektir. Alınan tüm tedbirlerin istihdamı korumaya yönelik olduğuna dikkatleri çekmek istiyorum. Biz salgın döneminde 2 milyon 700 bin ilave istihdam ile onların başaramadıklarını başardık. Bizi bu yoldan alı koyacak hiçbir tehdide boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Asgari ücrete Temmuz’da zam var mı, yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2022 Temmuz’da asgari ücrete yeni zam mesajı!

Biz bu zamana kadar laf ile değil, icraat ile milletimizin karşısına çıktık. Önümüzdeki yaz ayında bu fedakarlık ve çalışmalarımızın karşılıklarını hep birlikte almaya başlayacağız. İşte o zaman 2023 Türkiye için tarihi bir dönüm noktası ve unutulmaz bir bayram haline dönüşecektir.

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