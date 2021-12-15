Asgari Ücret 2022 Tespit Komisyonu 4. Toplantısı için geri sayım başladı. Bu hafta içerisinde yapılması planlanan kritik toplantı öncesi yaklaşık yedi milyon işçi yenil yılda geçerli olacak asgari ücret 2022 zammını heyecanla bekliyor. Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri ise peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını belirtirken, herkesin aklında ise Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu bulunuyor. İşte, asgari ücret son dakika gelişmeleri…