ASGARİ ÜCRET 2022 zammında yaklaşık yedi milyon çalışanın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısının ne zaman yapılacağı henüz belli değilken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL sorusu ise gündemdeki en önemli soru işaretleri arasında ilk sırada geliyor. Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri

SON DAKİKA - ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Doğrudan 7 milyon çalışanın, dolaylı olarak ise milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için sayılı günler kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret 2022 ile ilgili en önemli açıklama geldi.