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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zam oranı için kritik detay! Asgari Ücret 2022 son 4. toplantı ne zaman yapılacak, yeni rakam ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:01 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 20:57

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zam oranı için kritik detay! Asgari Ücret 2022 son 4. toplantı ne zaman yapılacak, yeni rakam ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücret 2022 Tespit Komisyonu 4. Toplantısı için geri sayım başladı. Bu hafta içerisinde yapılması planlanan kritik toplantı öncesi yaklaşık yedi milyon işçi yenil yılda geçerli olacak asgari ücret 2022 zammını heyecanla bekliyor. Asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri ise peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret 2022 zammı için yaşanacak artışın bayram havası yaratacağını belirtirken, herkesin aklında ise Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak sorusu bulunuyor. İşte, asgari ücret son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zam oranı için kritik detay! Asgari Ücret 2022 son 4. toplantı ne zaman yapılacak, yeni rakam ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 2022 zammında yaklaşık yedi milyon çalışanın heyecanlı bekleyişi devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. Toplantısının ne zaman yapılacağı henüz belli değilken, konuyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL sorusu ise gündemdeki en önemli soru işaretleri arasında ilk sırada geliyor. Asgari Ücret 2022 ne kadar, kaç TL olacak? İşte, asgari ücret ile ilgili son dakika haberleri

SON DAKİKA - ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Doğrudan 7 milyon çalışanın, dolaylı olarak ise milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının belirlenmesi için sayılı günler kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret 2022 ile ilgili en önemli açıklama geldi.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zam oranı için kritik detay! Asgari Ücret 2022 son 4. toplantı ne zaman yapılacak, yeni rakam ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00'te TÜRK-İŞ'te gerçekleşti. 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK'te yapıldı 2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin yani 4. toplantının 13-17 Aralık haftasında gerçekleşmesi ve duyurulması bekleniyor.

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SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zam oranı için kritik detay! Asgari Ücret 2022 son 4. toplantı ne zaman yapılacak, yeni rakam ne kadar, kaç TL olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI MÜJDESİ!

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zam oranı için kritik detay! Asgari Ücret 2022 son 4. toplantı ne zaman yapılacak, yeni rakam ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETTE SGK PRİMİ YÜZDE 9'A DÜŞECEK

Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecek.

SON DAKİKA: Asgari Ücret 2022 zam oranı için kritik detay! Asgari Ücret 2022 son 4. toplantı ne zaman yapılacak, yeni rakam ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde işçinin cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenin de işletme maliyeti düşecek.

İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.

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