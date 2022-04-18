11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif her günüyle İslam alemi için büyük bir önem taşısa da Kadir Gecesi başta olmak üzere birçok birçok önemli geceyi de içerisinde barındırıyor. Bedir Gecesi adı verilen Ramazan ayı 17. Günü de bu dini geceler arasında yer alıyor. Müslümanların ibadetle dolu geçireceği bu gece Bedir Gecesi duası – Ashab-ı Bedir duası ile sorgulanmaya başladı. Peki, ashab-ı bedir duası nedir, nasıl okunur? İşte Ashab-ı bedir duası okunuşu ve faziletleri…