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Haberler Yaşam Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri: Ramazanın 17. Günü Ashab-ı bedir duası nasıl okunur, nedir?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:52

Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri: Ramazanın 17. Günü Ashab-ı bedir duası nasıl okunur, nedir?

Ramazanın 17. Gecesi İslam alemi için büyük bir öneme sahip. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi tarihi tam olarak belli olmamakla birlikte bin aydan hayırlı gecenin Ramazanın 17. Günü olabileceği düşünülüyor. Bedir Gecesi adı da verilen bu gecede Bedir Savaşı'nın yapılmış olması en önemli nokta. Bedir şehitlerini anmak amacıyla yapılan Ashab-ı Bedir duası okunuşu ile bugünün gündeminde yer alıyor. Peki, ashab-ı bedir duası nedir, nasıl okunur, faziletleri nelerdir? İşte Ramazanın 17. Gecesi Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri…

Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri: Ramazanın 17. Günü Ashab-ı bedir duası nasıl okunur, nedir?

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif her günüyle İslam alemi için büyük bir önem taşısa da Kadir Gecesi başta olmak üzere birçok birçok önemli geceyi de içerisinde barındırıyor. Bedir Gecesi adı verilen Ramazan ayı 17. Günü de bu dini geceler arasında yer alıyor. Müslümanların ibadetle dolu geçireceği bu gece Bedir Gecesi duası – Ashab-ı Bedir duası ile sorgulanmaya başladı. Peki, ashab-ı bedir duası nedir, nasıl okunur? İşte Ashab-ı bedir duası okunuşu ve faziletleri…

Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri: Ramazanın 17. Günü Ashab-ı bedir duası nasıl okunur, nedir?

ASHAB-I BEDİR DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Bedir Savaşı'na katılan sahabelere Ashabı Bedir denmektedir. 313 sahabenin katıldığı savaşta 14 kişi şehit düşmüştür. Sahabelerin cennetlik oldukları Hz. Muhammed tarafından müjdelenmiştir.

Sahabeden Cafer B. Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz "Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur. Bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacette bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir...' buyurmuşlardır.

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Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri: Ramazanın 17. Günü Ashab-ı bedir duası nasıl okunur, nedir?

"O, Bedir'de bulunmuştur. Nereden bileceksin ki, Allah Teâlâ Bedir ehlinin hâllerine muttalî oldu ki onlar hakkında: Dilediğinizi yapın, muhakkak ki sizi affettim buyurdu"

Bedir şehitlerinin isimlerini zikretmek duası kapısının aralanmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenler sahabe isimleri ashabı bedir duası olarak dilden dile yayılmıştır.

Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri: Ramazanın 17. Günü Ashab-ı bedir duası nasıl okunur, nedir?

ASHABI BEDİR İSİMLERİ

Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R.A.)

Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri: Ramazanın 17. Günü Ashab-ı bedir duası nasıl okunur, nedir?

ASHABI BEDİR DUASI FAZİLETLERİ

İslam alemi cennete gidecekleri müjdelenen Bedir Şehitleri yani Ashabı Bedir isimlerini zikrederek Ramazan ayı içerisindeki sevapla birlikte dini anlamda huzura ulaşılacak.

Hz. Hamza, Hz. Ali, Hz. Ubeyde, Hz. Ömer ve Amr ile Afra bin Muaz kardeşler Bedir Savaşı kahramanları arasında yer almaktadır.

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