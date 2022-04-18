Ramazanın 17. Gecesi İslam alemi için büyük bir öneme sahip. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi tarihi tam olarak belli olmamakla birlikte bin aydan hayırlı gecenin Ramazanın 17. Günü olabileceği düşünülüyor. Bedir Gecesi adı da verilen bu gecede Bedir Savaşı'nın yapılmış olması en önemli nokta. Bedir şehitlerini anmak amacıyla yapılan Ashab-ı Bedir duası okunuşu ile bugünün gündeminde yer alıyor. Peki, ashab-ı bedir duası nedir, nasıl okunur, faziletleri nelerdir? İşte Ramazanın 17. Gecesi Ashab-ı Bedir duası okunuşu ve faziletleri…