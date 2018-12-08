Öksüz, temizleme çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Su sümbülleri ile ilgili çalışmalarımız yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor. Mevsim itibarıyla yağışlı günlerden dolayı bir süre ara vermiştik bundan dolayı su sümbülleri daha da arttı ve gelişti. Yeniden başladık bugün itibariyle.