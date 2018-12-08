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, ölümcül tehlikeden temizleniyor

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.12.2018 16:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2018 16:54
Asi Nehri, ölümcül tehlikeden temizleniyor

Bulunduğu bölgede; sudaki oksijen miktarını önemli ölçüde azaltarak balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden su sümbülleri 'dan geçen Asi Nehrine de yayılarak tüm nehri kapladı.

Asi Nehri, ölümcül tehlikeden temizleniyor

Suyun yüzeyini kaplayarak balık ve diğer canlıların ölümüne yol açan bu tehlikeli bitkinin temizleme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor.

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Asi Nehri, ölümcül tehlikeden temizleniyor

Ekipler tarafından sudan toplanan sümbüller, kamyonlara yüklenerek götürüldüğü çöp alında imha ediliyor.

Asi Nehri, ölümcül tehlikeden temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, yapılan çalışmalar yerinde inceledi.

Asi Nehri, ölümcül tehlikeden temizleniyor

Öksüz, temizleme çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Su sümbülleri ile ilgili çalışmalarımız yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor. Mevsim itibarıyla yağışlı günlerden dolayı bir süre ara vermiştik bundan dolayı su sümbülleri daha da arttı ve gelişti. Yeniden başladık bugün itibariyle.

Asi Nehri, ölümcül tehlikeden temizleniyor

Bundan sonra su sümbüllerinin hem kaldırılması hem önlenmesi hem de sucul ortama su ortamına zarar vermesinin engellenmesi için üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız.

Asi Nehri, ölümcül tehlikeden temizleniyor

Bunun sürdürülebilir etkin ve ekonomik bir mücadele çalışmasına döndürülmesi lazım dönüştürülmesi lazım. Bunun için diğer kurumların yetkili olan kurum kuruluşların da mutlaka hem bizim çalışmalarımıza katkı vermesi lazım hem de onların bir takım çalışmalar yapmaları gerekiyor"

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