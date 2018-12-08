Bulunduğu bölgede; sudaki oksijen miktarını önemli ölçüde azaltarak balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden su sümbülleri Hatay'dan geçen Asi Nehrine de yayılarak tüm nehri kapladı. Suyun yüzeyini kaplayarak balık ve diğer canlıların ölümüne yol açan bu tehlikeli bitkinin temizleme çalışmaları Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor. Ekipler tarafından sudan toplanan sümbüller, kamyonlara yüklenerek götürüldüğü çöp alında imha ediliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, yapılan çalışmalar yerinde inceledi. Öksüz, temizleme çalışmaları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: 'Su sümbülleri ile ilgili çalışmalarımız yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor. Mevsim itibarıyla yağışlı günlerden dolayı bir süre ara vermiştik bundan dolayı su sümbülleri daha da arttı ve gelişti. Yeniden başladık bugün itibariyle. Bundan sonra su sümbüllerinin hem kaldırılması hem önlenmesi hem de sucul ortama su ortamına zarar vermesinin engellenmesi için üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Bunun sürdürülebilir etkin ve ekonomik bir mücadele çalışmasına döndürülmesi lazım dönüştürülmesi lazım. Bunun için diğer kurumların yetkili olan kurum kuruluşların da mutlaka hem bizim çalışmalarımıza katkı vermesi lazım hem de onların bir takım çalışmalar yapmaları gerekiyor'