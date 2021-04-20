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Haberler Yaşam Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ve seçme ekranı 2021
Giriş Tarihi: 20.04.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 09:32

nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech ve seçme ekranı 2021

Koronavirüs salgınına karşı yurt genelinde aşılama çalışmaları başarılı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaş üstü vatandaşların aşılama sırasının geldiğini açıkladı. Bu noktada, nasıl alınır sorusu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Bilindiği gibi, Sinovac aşısının yanı sıra, isteğe bağlı olarak Biontech aşısı seçimi de yapılabiliyor. işlemi için belirli adımları takip etmeniz gerekiyor. İşte, ALO 182, MHRS ve e-Nabız ile adım adım Sinovac ve Biontech koronavirüs aşı randevusu alma - oluşturma ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ve seçme ekranı 2021

Koronavirüs oluşturma ekranı, gün içerisinde sık sık ziyaret ediliyor. Aşılama çalışmalarının başarılı bir şekilde ilerlemesine bağlı olarak, 55 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine geçildi. Sağlık Bakanı Koca, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." sözlerini kullandı. Bu yönde, koronavirüs sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs ekranı üzerinde, Sinovac'ın yanı sıra Biontech aşı seçimi de yapılabiliyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır? İşte, MHRS, ALO 182 ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma - oluşturma ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ve seçme ekranı 2021

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ve seçme ekranı 2021

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

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Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ve seçme ekranı 2021

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Aşı randevusu nasıl alınır? MHRS ve e-Nabız ile Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ve seçme ekranı 2021

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

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