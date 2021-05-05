Aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen aşı randevusu alma işlemleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Pandemide umut olan koronavirüs aşısını olmak isteyenler Sinovac ve Biontech aşı randevusu alma ekranı üzerinden başvuru yapabiliyor. İlk aşısını olan veya ikinci doz aşısı için randevu almak isteyenler aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, kimler alabilir sorusuna yanıt arıyor. Son olarak 55 yaş kişilerin aşılama işlemleri başladı. MHRS aracılığıyla randevusunu alan vatandaşlar tarih geldiğinde Sağlık Ocağı ya da hastaneden aşısını olabiliyor. Bu kapsamda; Aşı randevusu nasıl alınır? E-nabız ve MHRS aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?