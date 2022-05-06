19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın ölümü milyonları derinden sarstı. İstanbul Esenler'de Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra kaçan saldırgan Ümit Karakoyun Arnavutköy'de bir eve saklanmıştı. Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken katilinin kim olduğu tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre Asiye'nin katili'nin adliyeye sevk edildi. Peki Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kim ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir? İşte Asiye Nur Atalay olayı ve katili ile ilgili son dakika gelişmesi…