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Haberler Yaşam Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kimdir ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?
Giriş Tarihi: 06.05.2022 13:59 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 13:59

Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kimdir ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?

19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın ölümü milyonları derinden sarstı. İstanbul Esenler'de Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra kaçan saldırgan Ümit Karakoyun Arnavutköy'de bir eve saklanmıştı. Asiye Nur Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken katilinin kim olduğu tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu olmuştu. Gelen son dakika haberine göre Asiye'nin katili'nin adliyeye sevk edildi. Peki Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kim ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir? İşte Asiye Nur Atalay olayı ve katili ile ilgili son dakika gelişmesi…

Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kimdir ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?

Asiye Nur Atalay katili ile ilgili son dakika gelişmesi ajanslardan geçti. Gelen son bilgiye göre 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak canice öldürülmüştü. Ölüm haberinin ardından katili ile ilgili sorgulamalar arttı. 25 yaşındaki zanlı Ümit K.'nın 16 suç kaydının bulunduğu da kayıtlar arasına geçti. Peki Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kim ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?

Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kimdir ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?

ASİYE ATALAY KİMDİR, OLAYI NEDİR?

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

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Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kimdir ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?

SON DAKİKA GELİŞMESİ: ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çarşamba gece saatlerinde Asiye Atalay (19)'ı katleden Ümit Karakoyun, olay yerinden kaçtıktan sonra Arnavutköy'de bir eve yakalanmıştı. 25 yaşındaki Ümit Karakoyun'un emniyetteki işlemleri tamamlardı. Saldırgan adliyeye sevk edildi.

Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kimdir ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?

ASİYE ATALAY CİNAYETİ NASIL OLDU?

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Asiye Nur Atalay kimdir, kaç yaşındaydı, katili kimdir ve tutuklandı mı? Asiye Nur Atalay olayı nedir?

"HEPİMİZİN EVLADI VAR. YETER"

Aile yakını Neriman Ekşioğlu, "Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu.

Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü

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