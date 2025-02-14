Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!

Bolu'da yaşayan Necip Ertürk, 19 yıl önce Kültür ve Fındık Festivali için gittiği Düzce'de sigortacılık yapan Deniz Uygun ile tanıştı ve aşık oldu. Bir süre sonra Deniz Uygun'a evlenme teklif eden Necip Ertürk hayır cevabını aldı. Bir süre sonra tekrar evlenme teklif eden Necip Ertürk, yine olumsuz cevap aldı. Deniz Uygun, birlikte yaşadığı anne ve babasını bırakmak istemediği için her seferinde evlilik teklifine olumsuz cevap verdi.