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Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:16
Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!
14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde aşk ve fedakârlık dolu bir sevgi hikayesi gönülleri fethetti. Necip Ertürk(56), Düzce'de 19 yıl önce bir festival sırasında tanıştığı ancak iki kez evlilik teklif etmesine rağmen hayır yanıtını aldığı sigortacı Deniz Uygun(62) ile geçen yıl evlendi. 19 yıllık aşkı evlilikle taçlanan Necip Ertürk, evlendikten sonra böbrek hastalığı ile mücadele eden eşine önceki gün İstanbul'da böbreğini verdi.