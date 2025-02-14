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Haberler Yaşam Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:16

Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde aşk ve fedakârlık dolu bir sevgi hikayesi gönülleri fethetti. Necip Ertürk(56), Düzce'de 19 yıl önce bir festival sırasında tanıştığı ancak iki kez evlilik teklif etmesine rağmen hayır yanıtını aldığı sigortacı Deniz Uygun(62) ile geçen yıl evlendi. 19 yıllık aşkı evlilikle taçlanan Necip Ertürk, evlendikten sonra böbrek hastalığı ile mücadele eden eşine önceki gün İstanbul'da böbreğini verdi.

MUSTAFA BAKIRHAN
Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!

Bolu'da yaşayan Necip Ertürk, 19 yıl önce Kültür ve Fındık Festivali için gittiği Düzce'de sigortacılık yapan Deniz Uygun ile tanıştı ve aşık oldu. Bir süre sonra Deniz Uygun'a evlenme teklif eden Necip Ertürk hayır cevabını aldı. Bir süre sonra tekrar evlenme teklif eden Necip Ertürk, yine olumsuz cevap aldı. Deniz Uygun, birlikte yaşadığı anne ve babasını bırakmak istemediği için her seferinde evlilik teklifine olumsuz cevap verdi.

Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!

19 YIL SONRA EVLENDİLER

Bu süreçte evlenen ve boşanmak zorunda kalan Necip Ertürk, arkadaş olarak görüşmeye devam ettiği Deniz Uygun'u yıllarca aşk duymayı sürdürdü. Deniz Uygun, aradan geçen yıllar içinde anne ve babası vefat edince ve Necip Ertürk'ün de kendisini hâlâ sevdiğini görünce 19 yıl sonra evlenmeye karar verdi. Çift, geçen yıl Düzce'de nikah masasına oturdu ve aşklarını evlilikle taçlandırdı.

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Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!

EŞİNE HİÇ DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİNİ VERDİ

Evlendikten bir süre sonra da Deniz Uygun'un böbrek hastalığı başladı. Necip Ertürk, evlenmek için 19 yıldır beklediği kadına hiç düşünmeden böbreğini vermeyi teklif etti. Ancak Deniz Uygun, bunu eşinin sağlığı bozulur endişesiyle kabul etmedi.

Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!

Fakat doktorlardan alınan görüşler ve yapılan tetkikler sonucunda böbrek nakli sonucunda eşinin sağlığında herhangi bir sorun olmayacağını anlayınca teklifi kabul etti.

Aşk hikayesi evlilikle taçlandı: 19 yıl evlenmek için beklediği eşine böbreğini verdi!

BAŞARILI BİR AMELİYATLA BÖBREK NAKLEDİLDİ

Çiçeği burnunda çift, önceki gün (12 Şubat Çarşamba) İstanbul'da Kadıköy Göztepe'deki bir özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi. Doç. Dr. İlhami Soykan Barlas ve Op. Dr. Nadi Nazım Öztürk tarafından yapılan ameliyatla Necip Ertürk'ün sağ böbreği Deniz Uygun'a nakledildi. Ameliyat sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmazken böbrek Uygun'a tam uyum sağladı. Çift 19 yıl sonra evlendikten sonra bir de böbrek nakliyle birbirlerine sevgisini göstermiş oldu.

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