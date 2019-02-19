Aşk mektupları kafeye perde oldu

Sivas'ta bir kafede, bir müşterinin tarafından kafenin dış camındaki dekora asılan aşk mektubu ardından yazılıp asılan onlarca aşk mektubuna öncü oldu. Dekora asılan onlarca mektup perdeye dönüştü. İşletme sahibi Mikail Aslan, şimdiye kadar perdeye yüzlerce sevgi dolu kelimelerin bulunduğu not ve mektubun asıldığını belirterek, "Müşteriden ziyade misafir diyebileceğim kadın arkadaş ilk o yazmıştı. Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, bizde buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi." dedi.
Giriş Tarihi: 19.02.2019
10:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2019
11:08