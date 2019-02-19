Aşk mektupları kafeye perde oldu

Ondan sonra diğer gelen misafirlerimiz de gördü, bizde buna hiç engel olmadık çünkü çok hoş bir şeydi. Böyle süre geldi bir teamül oldu artık. Her sene gelen müşteriler diğer önce yazdıklarının üzerine ekleyerek devam etmekte. Burada artık o anki ruh halinin o anki duygu ve düşüncelerini o anki hissettiklerini artık kağıda aktardı müşterilerimiz.