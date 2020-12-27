Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Asker Sözleri 2020 - Kısa, Uzun Askerlik Sözleri - Askere Söylenebilecek Sözler

2020 - Kısa, Uzun Askerlik Sözleri - Askere Söylenebilecek Sözler

Askerlik, vatani görev olarak bilinmektedir. Herhangi bir ülkede belirli bir yaşa gelen her erkeğin yapması zorunlu bir hizmettir. Askerliği yapacak olan kişinin asli görevi vatanı her türlü iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır. Vatani görevini yerine getirmek için askerlik görevini yapacak olan kişilere göndermek isteyenler doğru yerdeler. Sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel, kısa, uzun sözleri bu başlık altında yer alıyor. 2020 Asker sözleri ile sevdiklerinizi ve tüm yakınlarınızı en güzel sözlerle uğurlayabilirsiniz. İşte askere söylenebilecek en güzel sözler…

Giriş Tarihi: 27.12.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 13:15
Asker Sözleri 2020 - Kısa, Uzun Askerlik Sözleri - Askere Söylenebilecek Sözler

, kelime olarak orduda görev yapan erden generale kadar herkes anlamını taşır. Vatani görev olarak adlandırılan bu hizmeti belirli bir yaştan sonra her erkek bireyin yapması zorunludur. Askerlik süreleri ise geçmişten bu yana kadar değişiklik göstermiştir. ile sevdiklerini uğurlarken en güzel vedayı yapmak isteyenler doğru yerdeler. Askere söylenecek en güzel kısa, uzun sözlere bu başlık altında yer verdik. İşte kısa, uzun, en güzel asker sözleri!

Asker Sözleri 2020 - Kısa, Uzun Askerlik Sözleri - Askere Söylenebilecek Sözler

ASKER SÖZLERİ 2020

Vatani görevini yapmak için askere gidecek olan vatandaşlar için söyleyebileceğiniz en güzel sözlere bu başlık altında yer verdik. ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asker Sözleri 2020 - Kısa, Uzun Askerlik Sözleri - Askere Söylenebilecek Sözler

Biz Türk Askerleri… Biz dost güven, düşmana korku salan yerlerin aslanı, göklerin kartalıyız.

Yolun açık olsun Mehmedim! Ellerin tetikte, gözlerin kartal kadar keskin olsun. Yüreğin umutların solmasın.

Biz seve seve can veririz lakin bir karış toprak vermeyiz.

Askere dua edin, teröre lanet edin. Nöbet sırası bende hakkınızı helal edin.

Asker Sözleri 2020 - Kısa, Uzun Askerlik Sözleri - Askere Söylenebilecek Sözler

Anam gibi yemek yapmasını da bilirim, babam gibi Vatanı korumayı da!

Siz belki çoksunuz ancak unutmayın ki biz TÜRK askeriyiz…

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir.

Asker Sözleri 2020 - Kısa, Uzun Askerlik Sözleri - Askere Söylenebilecek Sözler

Ülkümüz göklerde dalgalanan sancak, Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak.

Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan Özel Harekat…

SON DAKİKA