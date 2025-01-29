ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SEVK BELGESİ NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Sevk belgesi, 1'inci grupta yer alan yükümlüler için sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2'nci ve 3'üncü grupta yer alan yükümlüler için ise sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edilebilir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adres ile eğitim birliği arasındaki mesafeye göre yol ve iaşe bedeli ödemesi yapılacaktır. Bu ödemeler, yükümlülerin kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartı kullanarak PttMatiklerden alınabilir.