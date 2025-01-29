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ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:01
ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2025 Şubat celbi için geri sayım heyecanı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri 29 Ocak Pazartesi günü ilan edilecek. Şubat 2025 döneminde silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, MSB tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 Şubat celbi sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?