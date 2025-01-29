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Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:01

ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 Şubat celbi için geri sayım heyecanı başladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, 2025 Şubat celbi askerlik yerleri 29 Ocak Pazartesi günü ilan edilecek. Şubat 2025 döneminde silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, MSB tarafından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Yoklama işlemleri ile askerlik hizmet ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Peki, 2025 Şubat celbi sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2025 Şubat celbi için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 yılı celp ve sevk tarihlerine ilişkin takvimini daha önce duyurmuştu. Bu takvime göre, 2025 Şubat celbine ait askerlik yerleri, 29 Ocak Pazartesi günü e-Devlet üzerinden açıklanacak. Vatani görevlerini yerine getirecek olan asker adayları, seçim ve sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek için MSB ve e-Devlet platformlarını yakından takip ediyor. Peki, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte, e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranı haberin devamında...

ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri, 29 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacaktır. Sınıflandırma işlemine tabi tutulan yükümlüler, bir daha sınıflandırma işlemine alınmayacaktır.

Daha önceki dönemlerde sınıflandırılanlar dâhil olmak üzere, yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, celp ve sevk dönemlerinde mazeret bildirmeksizin 7179 sayılı Askeralma Kanunu'na göre bakaya kalanlar, er statüsünde askere sevk edilecektir.

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ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, e-Devlet üzerinden kolayca sorgulama yapabilir.

Bedelli askerlik veya diğer celp dönemlerine ait askerlik yerleri ve tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-Devlet sisteminde yayımlanmaktadır. Er ve adaylar, e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak bu bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabilir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'nci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025

ASKERLİK SEVK ve CELP SORGULAMA EKRANI: MSB ile 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SEVK BELGESİ NEREDEN TEMİN EDİLİR?
Sevk belgesi, 1'inci grupta yer alan yükümlüler için sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2'nci ve 3'üncü grupta yer alan yükümlüler için ise sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden temin edilebilir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adres ile eğitim birliği arasındaki mesafeye göre yol ve iaşe bedeli ödemesi yapılacaktır. Bu ödemeler, yükümlülerin kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartı kullanarak PttMatiklerden alınabilir.

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