Haberler Yaşam Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:22

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

EYT yasasıyla birlikte askerlik ve doğum borçlanması hesaplama ekranı da merak ediliyor. Yapılan son açıklamada; sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 öncesi olup prim günü ve yıl şartını dolduran kişilerin emekli olabileceğini, askerlik gibi mevzuata uygun borçlanmalarla sigorta girişini öne çekenlerin de bu hakkı kazanacağı ifade edilmişti. Bu noktada ise "askerlik ve doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte EYT'liler için askerlik ve doğum borçlanması hesaplama ekranı…