Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.02.2023 16:11 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 16:22

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

EYT yasasıyla birlikte askerlik ve doğum borçlanması hesaplama ekranı da merak ediliyor. Yapılan son açıklamada; sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 öncesi olup prim günü ve yıl şartını dolduran kişilerin emekli olabileceğini, askerlik gibi mevzuata uygun borçlanmalarla sigorta girişini öne çekenlerin de bu hakkı kazanacağı ifade edilmişti. Bu noktada ise "askerlik ve doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?" soruları yanıt arıyor. İşte EYT'liler için askerlik ve doğum borçlanması hesaplama ekranı…

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Asgari ücrete gelen zamla beraber yeniden belirlenen askerlik ve doğum borçlanması, EYT ile emekli olmak isteyen vatandaşların gündeminde. "2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır?" soruları bu noktada yanıt arıyor. İstenilen sürelere ait borç tutarı talepte bulunmadan önce e-Devlet aracılığı ile kolaylıkla görüntülenebilir, hesaplama yapılabilir. İşte 2023 Askerlik ve doğum borçlanması hesaplama ekranı ve tüm detaylar.

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

EYT'DE EKSİK PRİM NASIL TAMAMLANIR?

EYT düzenlemesinin kısa sürede yasalaşması bekleniyor. EYT'den 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar faydalanabilecek. Düzenlemede yaş şartı bulunmuyor. SSK'lı EYT'liler 5 bin-5 bin 975 arasında değişen prim günleriyle emekli olabilecek.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki kadınlar 7 bin 200, erkekler ise 9 bin prim günüyle yasadan yararlanabilecek. Prim eksikliği olanlar ya da primini artırmak isteyenler doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapabilecekler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

EYT'de borçlanma hakkına sahip olacak vatandaşlar şu şekilde olacak;

  • Doğum,
  • Askerlik,
  • Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj süreleri,
  • Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,
  • Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,
  • Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanılabiliyor.
Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA EKRANI!

Doğum, askerlik, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların staj süreleri, hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanılabiliyor.

Askerlik ve doğum borçlanması 2023 EYT hesaplama yapma ekranı! Askerlik doğum borçlanması ne kadar kaç TL oldu, hesaplama nasıl yapılır?

Bakan Bilgin, katıldığı canlı yayında borçlanmaya ilişkin, ''Borçlanma konusunda büyük bir yanlışlık var. Mevcut yasal durumda 8 Eylül 1999 öncesi çekilecek istisnalar doğum, askerlik gibi durumlar. Eksik prim günü borçlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bin lira eksikse bin lira yatacak öyle olacak.'' sözlerini kullanmıştı.

SON DAKİKA