Haberler
Yaşam
Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
19:42
Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Asgari ücret 2025 belli oluyor. Yeni rakamla birlikte pek çok kalemde artış yaşanacak bu noktada SGK primleri de gündemdeki yerini aldı. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması hesaplama işlemleri 2025 ocak zammı ile yeniden tabloda görülecek. Emekli olmak için prim ödemelerinin bu sisteminden yararlanmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?