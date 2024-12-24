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Haberler Yaşam Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:42

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Asgari ücret 2025 belli oluyor. Yeni rakamla birlikte pek çok kalemde artış yaşanacak bu noktada SGK primleri de gündemdeki yerini aldı. Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması hesaplama işlemleri 2025 ocak zammı ile yeniden tabloda görülecek. Emekli olmak için prim ödemelerinin bu sisteminden yararlanmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Askerlik ve doğum borçlanmaları asgari ücret zammı ile değişecek. Emeklilik sisteminden yararlanmak isteyenler SGK prim ödemeleri için hesap tablosuna dönecek. İşte, askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı hesaplama işlemleri hakkında merak edilenler...

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE DEĞİŞECEK!

Asgari ücret zammı birçok kalem üzerinde yapılacak değişiklikte belirleyici unsur olacak. Bu kalemler arasında işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri gibi alanlar var.

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Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA

Erkekler emeklilik için askerlikte geçirdikleri süreyi kadınlar ise doğum sürelerini borçlanabiliyorlar. SGK borçlanmaları brüt asgari ücret rakamı üzerinden hesaplanıyor. Bir aylık borçlanma için brüt asgari ücretin en az yüzde 32'si ödeniyor.

Net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olarak belirlenen son asgari ücrete göre güncel borçlanma miktarları şöyle:

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

2024 yılı için bir yıllık askerlik borçlanması 76.807 TL olarak hesaplanıyor. Aynı dönemde doğum borçlanması ise 1 çocuk 720 gün için 153.619,02 TL oluyor. 2 çocuk 307.238,4 TL, 3 çocuk için ise 460.857,6 TL şeklinde hesaplanıyor.

Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

YENİ ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMALARI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi ardından ortaya çıkacak yeni rakam için brüt ücret dikkate alınacak.

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