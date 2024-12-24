Askerlik ve doğum borçlanması 2025 ocak zammı: SGK askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA

Erkekler emeklilik için askerlikte geçirdikleri süreyi kadınlar ise doğum sürelerini borçlanabiliyorlar. SGK borçlanmaları brüt asgari ücret rakamı üzerinden hesaplanıyor. Bir aylık borçlanma için brüt asgari ücretin en az yüzde 32'si ödeniyor.

Net 17 bin 2 TL, brüt 20 bin 2 TL olarak belirlenen son asgari ücrete göre güncel borçlanma miktarları şöyle: