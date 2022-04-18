Haberler Yaşam Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs 2022 celbi Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:32

Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs 2022 celbi Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet sorgulama ekranı!

Askerlik yerleri için binlerce vatandaşın bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada yükümlülerin kimliklerinin, celp ve sevk tarihlerinin Nisan ayında e-devlet üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce vatandaş şimdi "Mayıs 2022 celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Mayıs celbi ile askere gidecek olan vatandaşların gözü şimdi MSB'den gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm gelişmeler…