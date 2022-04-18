Haberler Yaşam E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 17:12

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri için binlerce vatandaşın bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada yükümlülerin kimliklerinin, celp ve sevk tarihlerinin Nisan ayında e-devlet üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce vatandaş şimdi "Mayıs 2022 celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Mayıs celbi ile askere gidecek olan vatandaşların gözü şimdi MSB'den gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm gelişmeler…