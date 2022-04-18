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Haberler Yaşam E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 17:12

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri için binlerce vatandaşın bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son açıklamada yükümlülerin kimliklerinin, celp ve sevk tarihlerinin Nisan ayında e-devlet üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce vatandaş şimdi "Mayıs 2022 celbi Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Mayıs celbi ile askere gidecek olan vatandaşların gözü şimdi MSB'den gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm gelişmeler…

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri içn şimdi gözler MSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Binlerce vatandaş Nisan ayının sonuna doğru askerliklerini yerine getirecekleri yerlerin, celp ve sevk tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Bu noktada tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilmişti. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ile celp ve sevk tarihleri ne zaman açıklanacak, belli olacak? İşte e-devlet ile sorgulama ekranı…

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla birlikte 29 Nisan 2022'de erişime açılacağı öğrenildi. Böylece askerlik hizmeti için başvuran vatandaşların nerede ve hangi statüde askerliklerini yapacakları 29 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

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E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada askerlik sevk tarihleri de belli oldu. İşte tüm gruplar için sevk tarihleri:

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) 12 Mayıs 2022

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Erbaş/Er (2nci Grup) 09 Haziran 2022

Erbaş/Er (3ncü Grup) 21 Temmuz 2022

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULA! 2022 Mayıs celbi ASKERLİK YERLERİ açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yeri öğrenmek için e-devlet'e giriş yapıp askerlik yeri sorgulama yazarak öğrenebilirsiniz.

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