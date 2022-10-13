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Haberler Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 13:46

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!

Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar için MSB Askerlik yerleri Kasım ayı celp ve sevk tarihlerini duyurdu. Ekim ayının son haftası erişime açılacak olan askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyurulacak. Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik yerleri önümüzdeki hafta belli olacak.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt buldu. MSB tarafından yapılan duyuruya göre; yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlüler için askerlik yerleri Ekim ayının son haftası erişime açılacak. İşte MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bilgisi.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları başlığı altında toplanan işlemler için tarih verildi.

Buna göre askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Sorgulama işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!

SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup): 10 Kasım 2022

Er (2. Grup): 8 Aralık 2022

Er (3. Grup): 5 Ocak 2023

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

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