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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!
Giriş Tarihi: 13.10.2022 13:46
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
13:46
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!
Vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar için MSB Askerlik yerleri Kasım ayı celp ve sevk tarihlerini duyurdu. Ekim ayının son haftası erişime açılacak olan askerlik yerleri e-Devlet üzerinden duyurulacak. Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik yerleri önümüzdeki hafta belli olacak.