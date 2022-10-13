Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri belli oluyor!

"Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt buldu. MSB tarafından yapılan duyuruya göre; yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlüler için askerlik yerleri Ekim ayının son haftası erişime açılacak. İşte MSB ile 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bilgisi.