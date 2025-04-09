ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TESLİM OLMAYANLAR BAKAYA KALACAK

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı, belirlenen tarihlerde sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya olarak kabul edilir. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24'üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.