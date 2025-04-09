Haberler
Yaşam
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:26
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Mayıs 2025 celp dönemi için askerlik yerleri sonuçları merakla bekleniyor. 28 Şubat 2025'e kadar yoklama ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar, sınıflandırma sonuçlarını Nisan ayında öğrenecek. Yükümlüler, sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyuruları takip ediliyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı ve tüm detaylar.