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Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:26

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Mayıs 2025 celp dönemi için askerlik yerleri sonuçları merakla bekleniyor. 28 Şubat 2025'e kadar yoklama ve celp tercihlerini tamamlayan adaylar, sınıflandırma sonuçlarını Nisan ayında öğrenecek. Yükümlüler, sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. Konu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyuruları takip ediliyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Yedek subay, astsubay ve er adaylarının beklediği 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları için geri sayım sürüyor.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askerlik yerleri Nisan ayında e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yükümlüler, görev yapacakları birlikleri T.C. kimlik numarasıyla e-Devlet'ten öğrenebilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

MAYIS 2025 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı bilgisi yer aldı.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Mayıs 2025

Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA E-DEVLET: 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

TESLİM OLMAYANLAR BAKAYA KALACAK
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

Yoklama kaçağı ve bakayalar, askerlik ödevlerini yerine getirmek maksadıyla yakalanmaları için Askeralma Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı, belirlenen tarihlerde sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya olarak kabul edilir. Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24'üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.