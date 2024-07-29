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Haberler Yaşam ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 10:09

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen celp ve sevk tarihleri kapsamında Ağustos celbi askerlik yeri öğrenme işlemleri başlıyor. Vatani görevlerini yerine getirmek adına müracatlarını gerçekleştiren adaylar görev yerlerini öğrenmeye hazırlanıyor. Peki; 2024 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak belli oldu. 2024 yılı içerisinde gerçekleşecek celp ve sevk tarihleri kapsamında birlik bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar e-devlet askerlik yeri sorgulama işlemlerine başlayacak. Konuyla ilgili MSB açıklaması takip ediliyor. Peki; Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih Milli Savunma Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Adaylar askerlik yeri bilgisine 2 Ağustos 2024 Cuma günü ulaşacak.

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ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki gibidir;

Yükümlü - Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 22 Ağustos 2024
Er (2'nci Grup) 19 Eylül 2024
Er (3'üncü Grup) 17 Ekim 2024

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