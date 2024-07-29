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ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:09
ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı gündemdeki yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen celp ve sevk tarihleri kapsamında Ağustos celbi askerlik yeri öğrenme işlemleri başlıyor. Vatani görevlerini yerine getirmek adına müracatlarını gerçekleştiren adaylar görev yerlerini öğrenmeye hazırlanıyor. Peki; 2024 Ağustos ayı askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...