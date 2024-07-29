ASKERLİK YERİ SORGULAMA E-DEVLET EKRANI: MSB ile 2024 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak belli oldu. 2024 yılı içerisinde gerçekleşecek celp ve sevk tarihleri kapsamında birlik bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar e-devlet askerlik yeri sorgulama işlemlerine başlayacak. Konuyla ilgili MSB açıklaması takip ediliyor. Peki; Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?