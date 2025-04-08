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Giriş Tarihi: 08.04.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:53

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

2025 Mayıs celbinde silah altına alınacak yükümlüler için askerlik yerleri yakında açıklanacak. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar, askerlik görevlerini nerede yapacaklarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yoklama ve tercihini tamamlayanlar, belirlenen tarihte T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Sınıflandırması yapılan adaylar, tekrar bu işleme tabi olmayacak. Peki, 2025 mayıs askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

2025 Mayıs celbi kapsamında askerlik görevine başlayacak adaylar için yer bilgileri yakında erişime açılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, sınıflandırma sonuçları nisan ayı sonunda açıklanacak. Adaylar askerlik yapacakları birliği, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabilecek.Peki, Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

MAYIS 2025 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Mayıs ayı seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacağı bilgisi yer aldı.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Mayıs 2025

Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025

Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA: MSB 2025 Mayıs celbi askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.
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