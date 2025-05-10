Aşkı için Mardin’e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan’a bu kez de ölüm tehditleri

ÖLÜM TEHDİTLERİ

Ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölümle ilgili tehdit telefonları ve mesajları aldığını söyleyen Kovan, "Ben ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra kendi aşiretinden çok fazla tehditler almaya başladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Benim evimin ışığını dahi komşularıma soruyorlarmış."

"Bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Yine eski eşim yani beni dolandıran şahıs geçmişte yaptığı şeylerle ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Haberden sonra mesaj atanlar oldu. Bazıları ismini vermek istemiyor. Bulundukları yerde korkuyorlar, insanlar evlenmiş barklanmış çoluk çocuğa karışmış. Ama onlar da bu insanın problemli olduğunu söylüyorlar. Bunlar bulundukları yerde aşiret olduklarını söylüyorlar" dedi.