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Aşkı için Mardin'e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan'a bu kez de ölüm tehditleri
Giriş Tarihi: 10.05.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025
23:29
Aşkı için Mardin'e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan'a bu kez de ölüm tehditleri
Bodrum'daki yaşantısını bırakarak Mardin'e taşındıktan sonra 55 milyon liralık mal varlığını uğruna hayatını değiştirdiği adama kaptıran Fatma Kovan, şimdi de tehdit mesajları ve telefonları almaya başladığını açıklad. Kızı için korktuğunu söyleyen genç kadın, eski eşinin Ukrayna'dan aldığı eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.