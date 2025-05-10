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Haberler Yaşam Aşkı için Mardin'e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan'a bu kez de ölüm tehditleri
Giriş Tarihi: 10.05.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 23:29

Aşkı için Mardin'e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan'a bu kez de ölüm tehditleri

Bodrum'daki yaşantısını bırakarak Mardin'e taşındıktan sonra 55 milyon liralık mal varlığını uğruna hayatını değiştirdiği adama kaptıran Fatma Kovan, şimdi de tehdit mesajları ve telefonları almaya başladığını açıklad. Kızı için korktuğunu söyleyen genç kadın, eski eşinin Ukrayna'dan aldığı eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.

Mustafa KAYA
Aşkı için Mardin’e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan’a bu kez de ölüm tehditleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşarken internetten tanıştığı A.K. için Bodrum'dan Mardin'e taşınan Fatma Kovan, 55 milyon liralık mal varlığını kaptırmıştı. O zamanlar 1 yaşında olan kızının beşik kertmesi yapılmak istendiğini öğrenen Kovan, 2 yıl önce kızını alarak Mardin'den kaçmıştı.

Aşkı için Mardin’e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan’a bu kez de ölüm tehditleri

Kendisini dolandırdığını iddia ettiği A.K. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran ve toplamda 55 milyon liralık malını geri almak için dava açan Kovan, hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Dolandırıcılık olayının basına yansımasının ardından ölüm tehditleri almaya başladığını öne sürdü

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Aşkı için Mardin’e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan’a bu kez de ölüm tehditleri

Hukuk mücadelesi sürdüren Kovan, uğruna Bodrum'daki yaşantısını bırakıp dini nikah kıydıkları A.K.'nin ve onun yakınlarının kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Tehditlerin mesajla ya da bilinmeyen numaralardan aranarak yapıldığını öne süren Kovan, kendisi için korkmadığını kızı için tedirgin olduğunu söyledi. Kızıyla birlikte sokağa çıktığında diken üzerinde durduğunu söyleyen genç kadın, bu konuya da yargıya taşıdı. Kovan, eski eşinin eczacılık diplomasının da sahte olduğunu iddia etti.

Aşkı için Mardin’e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan’a bu kez de ölüm tehditleri

ÖLÜM TEHDİTLERİ

Ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra ölümle ilgili tehdit telefonları ve mesajları aldığını söyleyen Kovan, "Ben ekrana ve gazetelere çıktıktan sonra kendi aşiretinden çok fazla tehditler almaya başladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Benim evimin ışığını dahi komşularıma soruyorlarmış."

"Bununla ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Yine eski eşim yani beni dolandıran şahıs geçmişte yaptığı şeylerle ilgili çok fazla mesaj alıyorum. Haberden sonra mesaj atanlar oldu. Bazıları ismini vermek istemiyor. Bulundukları yerde korkuyorlar, insanlar evlenmiş barklanmış çoluk çocuğa karışmış. Ama onlar da bu insanın problemli olduğunu söylüyorlar. Bunlar bulundukları yerde aşiret olduklarını söylüyorlar" dedi.

Aşkı için Mardin’e taşındı: Hayatı kabusa döndü! Fatma Kovan’a bu kez de ölüm tehditleri

"KIZIMI PARKA ÇIKARIRKEN KORKUYORUM"

Kendisi için değil kızı için korktuğunu söyleyen Kovan, "Benim bir tane evladım var. Bunların nerden çıkacaklarını ne yapacaklarını bilmiyorum. Sürekli sağıma soluma bakıyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Çünkü ben haklıyım. Yalan söylemedim. Kimseye iftira da atmadım. Ama benim evimin ışığını da soran, benim evde olup olmadığını da soran var. Bunları tanıyan insanlar bana tehdit mesajları atıyorlar. Bizim bulunduğumuz yer belli. Kızımla yaşıyorum. Kızımı parka çıkarırken korkuyorum. İnsanların yüzüne bakıyorum" diye konuştu.