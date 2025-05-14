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ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
23:48
ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta! Ligin 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Peki, Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte dev maçın detayları...