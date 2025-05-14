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Haberler Yaşam ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 23:48 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 23:48

ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı dorukta! Ligin 36. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Peki, Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?İşte dev maçın detayları...

ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Kayserispor maçına geri sayım başladı. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında alacağı tek bir puanla sezonun bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i merakla beklerken, karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili ayrıntılar ve Galatasaray'ın muhtemel kadrosu…

ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, ligin 37. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yarışının kritik virajlarından biri olan bu karşılaşma, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele, hem zirve hem de küme hattını ilgilendiren önemli sonuçlara yol açabilir. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmak isterken, Kayserispor ise zorlu deplasmandan sürpriz bir sonuç çıkarmanın peşinde olacak.

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ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY- KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde oynanacak mücadele beİN Sports 1 üzerinden naklen canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SÜPER LİG'DE GOL KRALLIĞINDA OSMIHEN FIRTINASI!

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda gol krallığı yarışında heyecan dorukta. Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, attığı 24 golle listenin zirvesinde yer alıyor. Osimhen'i 21 golle Piatek takip ederken, üçüncü sıradaki isim ise 19 golle Simon Banza oldu. Gol krallığı yarışında her geçen hafta rekabet daha da kızışıyor.