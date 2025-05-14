ŞAMPİYONLUK HEYECANI! Galatasaray - Kayserispor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Kayserispor maçına geri sayım başladı. Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor karşısında alacağı tek bir puanla sezonun bitimine kısa süre kala şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'i merakla beklerken, karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da gündemdeki yerini koruyor. Peki, Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili ayrıntılar ve Galatasaray'ın muhtemel kadrosu…