Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!
Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!
Çitalar hızlarıyla bilinen güçlü avcılardır. Güney ve Doğu Afrika'da yaşayan bu canlılar da diğer kedigilller gibi ölümcül saldırılarıyla bilinir. Bu görüntüler ise şaşırtacak cinsten. Bir çita aslanların av alanına giriyor ve sonrasında olanlar kendisi için hiç de iyi bitmiyor. O anlar ise kare kare görüntülendi.
Giriş Tarihi: 12.07.2019
06:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2019
07:38
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