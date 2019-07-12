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  • Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Çitalar hızlarıyla bilinen güçlü avcılardır. Güney ve Doğu 'da yaşayan bu canlılar da diğer kedigilller gibi ölümcül saldırılarıyla bilinir. Bu görüntüler ise şaşırtacak cinsten. Bir çita aslanların av alanına giriyor ve sonrasında olanlar kendisi için hiç de iyi bitmiyor. O anlar ise kare kare görüntülendi.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 07:38
Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

'da nadir görülebilecek anlar objektiflere takıldı!

Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Aslanlar av alanlarına giren çitaya acımadı!

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Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Fark eder fark etmez çitaya doğru koştu!

Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Çita olacaklardan habersizdi

Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Bir anda hazırlıksız yakalandı.

Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Çitalar da güçlü canlılar olsa da aslanın çenesinden kurtulması neredeyse imkansız!

Aslanların av alanına giren çitanın hatasının bedeli ağır oldu!

Üstelik aslan bu saldırıyı gerçekleştirirken yalnız değildi.

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