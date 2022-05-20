ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?

Özel hayatıyla adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu bu kez gazetecilerden fotoğraf çekmelerini isteyince magazin gündemine geldi. Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile ilişkisi biten ve son olarak adı Kubilay Aka ile aşk dedikodularına karışan ünlü isimle ilgili olarak "Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Aslı Bekiroğlu yaşı, oynadığı diziler ve hakkında merak edilen tüm detaylar...