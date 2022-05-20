Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:15

ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemde ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu son olarak Kubilay Aka ile adı aşk dedikodularına karışarak magazin gündemine gelmişti. "Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?" soruları magazin gündemini takip edenlerin yanıt aradığı sorular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün ise Arnavutköy'de arkadaşlarıyla vakit geçiren ünlü oyuncu garsondan fotoğraflarını çekmesini istemiş ancak gazetecileri görünce vazgeçmişti. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler...

ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?

Özel hayatıyla adından söz ettiren Aslı Bekiroğlu bu kez gazetecilerden fotoğraf çekmelerini isteyince magazin gündemine geldi. Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile ilişkisi biten ve son olarak adı Kubilay Aka ile aşk dedikodularına karışan ünlü isimle ilgili olarak "Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Aslı Bekiroğlu yaşı, oynadığı diziler ve hakkında merak edilen tüm detaylar...

ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldu.

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda rol aldı.

ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2013: Beni Böyle Sev (Ayça) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

2015: Adı Mutluluk (Sera Yüksel) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

2016-2017: Gülümse Yeter (Yasemin Özdemir) - Başrol oyuncusu - TV dizisi

2016: İkimizin Yerine (Ceylan) - Yardımcı oyuncu - Sinema filmi

2017: Yol Arkadaşım (Bahar) - Başrol oyuncusu - Sinema filmi

2018: Dudullu Postası (Betül) - Yardımcı oyuncu - İnternet dizisi

2018-2019: Jet Sosyete (Melike Şahin) - Yardımcı oyuncu - TV dizisi

2019: Benim Tatlı Yalanım (Suna Doğan Yılmaz) - Başrol oyuncusu - TV dizisi

2020: Jet Sosyete (Melike Şahin) - Konuk oyuncu - TV dizisi

2021: Yetiş Zeynep (Zeynep ) - Başrol oyuncusu - İnternet dizisi

2021: Aşkım Bahardı (Bahar) - Başrol oyuncusu - TV filmİ

SON DAKİKA