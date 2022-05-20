ASLI BEKİROĞLU kimdir, kaç yaşında? Adı Kubilay Aka ile aşk iddialarına karışan Aslı Bekiroğlu nereli, hangi dizilerde oynadı?

Son dönemde ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu son olarak Kubilay Aka ile adı aşk dedikodularına karışarak magazin gündemine gelmişti. "Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?" soruları magazin gündemini takip edenlerin yanıt aradığı sorular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz gün ise Arnavutköy'de arkadaşlarıyla vakit geçiren ünlü oyuncu garsondan fotoğraflarını çekmesini istemiş ancak gazetecileri görünce vazgeçmişti. Peki, Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında merak edilenler...