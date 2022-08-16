Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?

Sinem Çiçek'in ölümünde son dakika gelişmesi: İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Yeğeninin arkadaşlarının çelişkili konuştuğunu, Sinem'in son görüntüsünde bindiği görülen beyaz aracın kime ait olduğunu öğrenemediklerini ve Sinem baygınken yakınında bulunan şahsı da tanımadıklarını belirten hala Pınar Doğrucu, "Yeğenim baygınken birkaç kişinin ismini zikretmiş. Bu çelişkilerin bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

