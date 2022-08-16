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Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?
Giriş Tarihi: 16.08.2022 08:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
09:38
Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?
Son dakika haberler: İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgili sayıkladığı isimler, "tecavüz etmeye kalktılar" detayı ve kalbinin iki kez durması gibi birçok farklı başlık öne çıktı. Diğer yandan baba Serdar Çiçek de çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sinem Çiçek'in vefatına dair son dakika gelişmeleri