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Haberler Yaşam Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?
Giriş Tarihi: 16.08.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:38

Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?

Son dakika haberler: İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgili sayıkladığı isimler, "tecavüz etmeye kalktılar" detayı ve kalbinin iki kez durması gibi birçok farklı başlık öne çıktı. Diğer yandan baba Serdar Çiçek de çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Sinem Çiçek'in vefatına dair son dakika gelişmeleri

Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?

Sinem Çiçek'in ölümünde son dakika gelişmesi: İzmir'de yol üzerinde baygın bulunduktan sonra hayatını kaybeden 18 yaşındaki Sinem Çiçek'in şüpheli ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Yeğeninin arkadaşlarının çelişkili konuştuğunu, Sinem'in son görüntüsünde bindiği görülen beyaz aracın kime ait olduğunu öğrenemediklerini ve Sinem baygınken yakınında bulunan şahsı da tanımadıklarını belirten hala Pınar Doğrucu, "Yeğenim baygınken birkaç kişinin ismini zikretmiş. Bu çelişkilerin bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?

SON DAKİKA | SİNEM ÇİÇEK'İN BORNOVA'DAKİ GÖRÜŞME SONRASI BAŞINA NELER GELDİ?

İzmir'de yaşayan 18 yaşındaki Sinem Çiçek, 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova'daki bir restorana gitti. Akşam eve dönmeyince endişelenen ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Çok geçmeden kızlarının yol üzerinde baygın şekilde bulunup hastaneye sevk edildiğini öğrenen aile, hemen hastaneye gitti.

İş görüşmesine gidip bir gün sonra ölen Sinem'in son görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?

KANDA ÇOK FAZLA UYUŞTURUCU

Sinem tüm müdahalelere rağmen olayın ertesi günü hayatını kaybederken, kanında yüksek miktarda uyuşturucu olduğu tespit edildi. Öte yandan Sinem polisler tarafından bulunduğunda yakınında da üzeri kanlı, yüzünde darp izleri olan motosikletli bir kişi tespit edildi.

Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?

GASPTAN TUTUKLANDI: Üzerinde Sinem'in cep telefonu bulunan ve gözaltına alınan Burak K. "gasp" suçundan tutuklandı. Olayda pek çok şüpheli durum olduğuna dikkat çeken hala Pınar Doğrucu ise bu çelişkilerin bir an önce çözülerek suçluların ceza almasını istedi.

Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde son dakika: Yarı baygın sayıkladığı o isimler kim?

ARKADAŞLARININ İFADESİ ÇELİŞKİLERLE DOLU

Yeğeninin motor almak istediğini, bu sebeple de olay günü iş görüşmesine gittiğini belirten Pınar Doğrucu, "Yeğenim kendine motor almak istiyordu. İnternetten ikinci el motor almak için biriyle tanışmış ve motor parasını biriktirmek için işe girmek istemiş. Motoru alacağı kişiden kendisini iş görüşmesine götürmesi için ricada bulunmuş.

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