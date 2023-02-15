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Haberler Yaşam Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek
Giriş Tarihi: 15.02.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 06:21

Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım toplayacak. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.

Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor.

Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım toplayacak.

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Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak

Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapma kararı aldı.

Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana gelecek.

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