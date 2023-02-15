Haberler Yaşam Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Giriş Tarihi: 15.02.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 06:21

Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım toplayacak. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak.