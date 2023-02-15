Asrın dayanışması: Türkiye tek yürek

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin tüm TV kanalları bugün ortak yayın yapıyor. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında yardım toplayacak. Türkiye tek yürek olacak ve yardımlar AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak Tüm dünyayı yasa boğan deprem felaketi sonrası tüm TV kanalları ortak yayın yapma kararı aldı. Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın bu akşam tüm kanallarda aynı anda ekrana gelecek. Yayın, Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde yapılacak. DESTEK OLACAKLAR Sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımıza destek olacak. Dizi ve program yüzlerinin ortak yayında toplayacağı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.