Haberler Yaşam Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!

Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 13:53

Asrın felaketi Kahramanmaraş depremi: Etkilenen insan sayısı 28 ülkenin nüfusundan daha fazla!

Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ile sallandı. Asrın felaketi olarak adlandırılan facia; Kahramanmaraş dışında 9 ili daha yıktı. Depremden etkilenen insan sayısı 13.5 milyona ulaştı. Bu rakam, 28 ülkenin nüfusundan daha fazlaydı. O ülkeler şöyle sıralandı...