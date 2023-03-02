Haberler Yaşam Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 15:52

Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde 45 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Doç. Dr. Serkan Irmak önemli bir detaya dikkat çekti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik ilk depremde kırılan fayın yıkıcı etkisinin 50 saniye sonra Hatay'a ulaştığını dile getiren Irmak, "Beklenen Marmara depreminde bu kadar büyük zaman veya bu kadar fazla bir erken bir uyarı sistemi sinyalinin 50 saniye civarında olacağını düşünmüyorum." dedşç