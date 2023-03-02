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Haberler Yaşam Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…
Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 15:52

Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde 45 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Doç. Dr. Serkan Irmak önemli bir detaya dikkat çekti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7'lik ilk depremde kırılan fayın yıkıcı etkisinin 50 saniye sonra Hatay'a ulaştığını dile getiren Irmak, "Beklenen Marmara depreminde bu kadar büyük zaman veya bu kadar fazla bir erken bir uyarı sistemi sinyalinin 50 saniye civarında olacağını düşünmüyorum." dedşç

DHA
Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz başkanlığında toplanan ve aralarında Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serkan Irmak'ın da bulunduğu ekip, depremin karakteristik özellikleri hakkında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

50 SANİYE SONRA BÜYÜK ENERJİ BOŞALIMLARINA NEDEN OLDU

Fay düzlemi üzerindeki 3 boyutlu yırtılma modellemesini de çıkaran ekip, 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremin 3 fay segmenti üzerinde meydana geldiğini ve yıkıcı etkinin yaklaşık 50 saniye sonra İskenderun ve Hatay civarında büyük enerji boşalımlarına neden olduğunu belirledi.

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Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

Depremin yıkıcı etkisinin, depremin başlangıç etkisinden kısa bir süre sonra kuzeydoğu ve güneybatı yönüne doğru ilerlediğini ifade eden Doç. Dr. Serkan Irmak, "Yapmış olduğumuz çalışmada depremin yırtılma mekanizmasıyla ilgili ilginç sonuçlara ulaştık.

Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

Birinci depremde 3 farklı segmentin kırıldığını görmekteyiz. Deprem başladıktan sonra Pazarcık- Nur Dağı adını verdiğimiz küçük bir segmentte kırıldıktan 9 saniye sonra yırtılma kuzeydoğuya doğru ilerliyor ve daha sonra güneybatıya doğru ilerlemese devam ediyor.

Asrın felaketinde 50 saniye detayı! Depremin yıkıcı etkisi Hatay’a böyle gelmiş…

Üç farklı segmentin bu depremde kırıldığını görmekteyiz. Üç segment boyunca farklı enerji boşalımlar var" ifadelerini kullandı.

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