Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

6 Şubat 2023... Saat 04.17... Bu tarih ve saat Türkiye'nin hafızasına yüreğine kazındı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı. Asrın felaketinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken geride hiç geçmeyecek bir acı kaldı.