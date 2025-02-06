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Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
10:56
Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?
Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. 11 ili sarsan depremde en büyük yıkımı alan şehirlerden birisi de Hatay'dı. Atrak Kaleş, afetin ikinci yılında soluğu depremde yitirdiği gelini ile 3 torununun mezarının başında aldı. "1 yıllık bina, 3 saniyede çöker mi?" diyerek ağladı…