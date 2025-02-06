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Haberler Yaşam Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:56

Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. 11 ili sarsan depremde en büyük yıkımı alan şehirlerden birisi de Hatay'dı. Atrak Kaleş, afetin ikinci yılında soluğu depremde yitirdiği gelini ile 3 torununun mezarının başında aldı. "1 yıllık bina, 3 saniyede çöker mi?" diyerek ağladı…

İHA
Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

6 Şubat 2023... Saat 04.17... Bu tarih ve saat Türkiye'nin hafızasına yüreğine kazındı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı. Asrın felaketinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken geride hiç geçmeyecek bir acı kaldı.

Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

11 ili vuran ama 81 ili yıkan afetin ikinci yılında, yakınlarını kaybedenler soluğu mezarlıkta aldı.

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Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

Onlardan birisi de Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Atrak Kaleş'ti. Kaleş, depremde gelini Nurşen Kaleş (42) ile torunları Fatih (18), Enes (14) ve Melek Kaleş'i (3) kaybetti.

Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

Depremin ikinci yıl dönümünde Atrak Kaleş (65), gelini ve 3 torununun Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. Atrak Kaleş, torunlarının ve gelinin mezar taşlarını elleriyle okşayıp ağıt yaktı.

Asrın felaketinde gelini ve 3 torununu kaybetti: 1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

"1 YILLIK BİNA 3 SANİYEDE ÇÖKER Mİ?

Atrak Kaleş, "Acımız çok büyük, dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniyede çöker mi? Çöktü, 7 gün enkazın altında kaldılar. 7 günün sonunda çıkarttılar. Allah kimsenin başına vermesin, rabbim bize sabır versin. Bir gün gözyaşlarım dinmedi, hep aklımızda" diye konuştu.

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