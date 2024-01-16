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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
06:57
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor
Depremden etkilenen vatandaşların konutlarına ve dükkânlarına kavuşması için, devlet, asrın felaketinin hemen akabinde kolları sıvadı. Deprem bölgesinde 680 bin konut inşa edilecek. 170 bin adet ise depo, ahır ve dükkânın yapımı planlanıyor. Toplamda ise 850 bin adet bağımsız bölüm inşa ediliyor.