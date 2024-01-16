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Haberler Yaşam Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:57

Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor

Depremden etkilenen vatandaşların konutlarına ve dükkânlarına kavuşması için, devlet, asrın felaketinin hemen akabinde kolları sıvadı. Deprem bölgesinde 680 bin konut inşa edilecek. 170 bin adet ise depo, ahır ve dükkânın yapımı planlanıyor. Toplamda ise 850 bin adet bağımsız bölüm inşa ediliyor.

HARUN SEKMEN
Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor, konutlar hızla yükseliyor. Depremden etkilenen vatandaşların konutlarına ve dükkânlarına kavuşması için, devlet, asrın felaketinin hemen akabinde kolları sıvadı.

Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor

Deprem bölgesinde 680 bin konut inşa edilecek. 170 bin adet ise depo, ahır ve dükkânın yapımı planlanıyor. Toplamda ise 850 bin adet bağımsız bölüm inşa ediliyor. Binaların yapımının toplam maliyeti 110 milyar doları buluyor.

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Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor

Halihazırda ise 207 bin bağımsız bölümün inşası büyük bir hızla devam ediyor. Kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımızın da mağduriyeti gideriliyor. 50 bin köy konutunun yapımı da bu kapsamda sürüyor.

Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor

TESLİMLER BAŞLIYOR

Önümüzdeki günlerde afet konutları depremzedelere teslim edilmeye başlanacak. Adana'da 926, Adıyaman'da 4 bin 118, Diyarbakır'da bin 256, Elazığ'da bin 169, Gaziantep'te 10 bin 257, Hatay'da 6 bin 219 konutun teslimi gerçekleştirilecek.

Asrın felaketinde yaralar sarılıyor! Konutlar hızla yükseliyor

Yine asrın felaketinin vurduğu Kahramanmaraş'ta 8 bin 568, Kilis'te bin 6, Malatya'da 5 bin 228, Osmaniye'de bin 356, Şanlıurfa'da ise 897 konut vatandaşların hizmetine sunulacak.

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