Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA’nın Gizli Kahramanlar’ı da sahada

Depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderen TÜGVA, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'lar ve AFAD iş birliğiyle yardımları afetzedelere ulaştırıyor.