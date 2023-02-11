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Haberler Yaşam Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA'nın Gizli Kahramanlar'ı da sahada
Giriş Tarihi: 11.02.2023 21:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 21:57

Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA'nın Gizli Kahramanlar'ı da sahada

Asrın felaketini tüm Türkiye'yi yi birbirine kenetledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen arama kurtarma dernekleri ve gönüllü vatandaşlar deprem bölgesinde insanüstü bir çaba sergiliyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA’nın Gizli Kahramanlar’ı da sahada

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, çok sayıda vakıf ve derneğin aralarından bulunduğu kuruluş, sahada yardım faaliyetleri yürütüyor

Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA’nın Gizli Kahramanlar’ı da sahada

TÜGVA, 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları bölgeye ulaştırıyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından diğer tüm faaliyetlerini durdurarak, Valilik Sosyal Destek gruplarına destek verme kararı aldığını duyuran Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 81 ildeki temsilciliklerinde topladığı yardımları, AFAD koordinasyonuyla ihtiyaç bölgelerine ulaştırıyor.

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Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA’nın Gizli Kahramanlar’ı da sahada

TÜGVA İl Temsilcilikleri ve yurt binaları 7/24 esasıyla çay, sandviç, sıcak çorba ve ısınma hizmeti veriyor.

Asrın felaketini tüm Türkiye'yi birbirine kenetledi... TÜGVA'nın Gizli Kahramanlar'ı da sahada | Video

Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA’nın Gizli Kahramanlar’ı da sahada

Depremlerin ardından şarj ve ısınma ihtiyacını karşılayan "Seyyah İcathane" tırını Kahramanmaraş'a gönderen TÜGVA, Türkiye'nin dört bir yanında binlerce gönüllü, STK'lar ve AFAD iş birliğiyle yardımları afetzedelere ulaştırıyor.

Asrın felaketini tüm Türkiye’yi birbirine kenetledi... TÜGVA’nın Gizli Kahramanlar’ı da sahada

Vakfa bağlı 81 il 571 ilçe teşkilatının, afet bölgelerinde yardıma muhtaç vatandaşlara ulaşabilmesi için sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirici paylaşımlar yapılıyor.

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