Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11’ler

Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmada hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Avantajlı konumda olan Paris Saint-Germain için her türlü galibiyet yetecek beraberlik de ev sahibi takımı kurtarmayacak. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?