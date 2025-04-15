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Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
09:46
Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında rövanşa çıkacak Aston Villa ve Paris Saint-Germain yarı final biletini almak istiyor. İlk maçta 3-1 skorla 2 fark elde ederek avantajı yakalayan PSG, bu kez deplasmanda mücadele edecek. Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları maçı canlı takip etmek isteyenlerin gündeminde. Villa Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada ilk 11'ler merak konusu. Peki; Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?