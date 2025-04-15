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Haberler Yaşam Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 15.04.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 09:46

Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında rövanşa çıkacak Aston Villa ve Paris Saint-Germain yarı final biletini almak istiyor. İlk maçta 3-1 skorla 2 fark elde ederek avantajı yakalayan PSG, bu kez deplasmanda mücadele edecek. Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve şifresiz mi soruları maçı canlı takip etmek isteyenlerin gündeminde. Villa Park'ta oynanacak kritik karşılaşmada ilk 11'ler merak konusu. Peki; Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11’ler

Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. Şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmada hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Avantajlı konumda olan Paris Saint-Germain için her türlü galibiyet yetecek beraberlik de ev sahibi takımı kurtarmayacak. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11’ler

ASTON VİLLA-PSG MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında karşı karşıya gelecek Aston Villa ve PSG 15 Nisan Salı (bugün) TSİ 22.00'de maça çıkacak.

İlk maç 3-1 PSG üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

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Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11’ler

ASTON VİLLA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa-PSG maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayımlanacak.

Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Konsa, Torres, Digne, Cash, Kamara, Tielemans, Rogers, McGinn, Ramsey, Rashford

PSG: Donnarumma, Beraldo, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Aston Villa-PSG maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında muhtemel 11’ler

MAÇTA TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

PSG her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda yarı final biletini alan takım olacak. Aston Villa ise en az iki farklı galibiyetle maçı uzatmalara taşıyabilir veya daha fazla farkla tur atlayan takım olabilir. Avantaj misafir takımda.