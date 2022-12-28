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Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 09:11

Astrolog Galina’nın katiliyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

İstanbul Kağıthane'de yatağında boğularak öldürülmüş halde bulunan Yakutistan Özerk Cumhuriyeti doğumlu astrolog Galina Trofimova (40) soruşturması sürüyor. Polis, 'Uludalaya' olarak tanınan ve ülkesinde yaşadığı sorunlu evliliğin ardından Türkiye'ye yeni bir hayat kurmak için gelen iki çocuk annesi Trofimova'nın dil kursunda tanıştığı İranlı Armin Asgari'yi arıyor. Asgari'nin, Trofimova'ya kendisini Khabip adıyla tanıttığı ve astrolojiye olan ilgisi ile gönül ilişkisi kurduğu öne sürüldü. Kripto paralarla uğraştığı öğrenilen Asgari'nin kadının para ve altınlarını alıp kaçtığı iddia edilirken şüphelinin kaçma ihtimaline karşı tüm sınır kapıları alarma geçirildi.

Yunus Emre KAVAK
Astrolog Galina’nın katiliyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

Kağıthane Ortabayır mahallesinde Noel gecesi 25 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Saat 21:10 sıralarında polis ekiplerine bir ihbar geldi ihbar üzerine gidilen adreste Rus uyruklu ve astrolog olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Galina Trofımova'nın yatak üzerinde cesedi bulundu.

Astrolog Galina’nın katiliyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

Yapılan incelemelerde cesedin boğazında boğulma izleri olduğu görüldü. Bunun üzerine kadının önceki evliliğinden olan çocuklarının ifadesine başvuruldu. Çocuklar ifadelerinde olay akşamı bir tartışma duymadıklarını sabah erkenden kalktıklarında Armin Asgari'nin kendilerini kahvaltı yapmak bahanesiyle evden acelece çıkardığını ve annelerin görmeden çıktıklarını aktardı.

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Astrolog Galina’nın katiliyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

Ayrıca Armin Asgari'nin kendilerini Levent'te bir otele yerleştirip gittiğini ve bir daha dönmediği kendilerinin otelden teyzeleri tarafından alındığını söylediler.

Astrolog Galina’nın katiliyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

YATAKTA HAREKETSİZ YATIYORDU
Bunun üzerine Rus astroloğun kardeşi A.T. ile görüşen polis ekipleri A.T.'nin ifadesine başvurdu. A.T. ifadesinde kardeşime 6 aydır görüşmüyordum. Annem arayıp torunlarımı otelden al annelerine ulaşamıyorum dedi. Bende çocukları alıp eve geçtim. Kapıyı çilingir ile açtığımızda Galina'nın yatakta hareketsiz yattığını gördük polise haber verdim.

Astrolog Galina’nın katiliyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

İRANLI SEVGİLİ ARANIYOR
Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde yaptığı incelemelerde boğazında boğmaya bağlı morlukların olduğu ve odanın da dağınık olduğu görüldü. İddiaya göre ölen kadının cep telefonu ve bir miktar parası da ortalarda yoktu. Polis Trofimova ile bir süre önce tanışıp beraber yaşamaya başlayan İranlı Armin Asgari'nin peşine düştü.

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