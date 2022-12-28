Astrolog Galina’nın katiliyle ilgili paylaşımı ortaya çıktı! Kripto batağı ve sahte isim detayı!

İRANLI SEVGİLİ ARANIYOR

Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinde yaptığı incelemelerde boğazında boğmaya bağlı morlukların olduğu ve odanın da dağınık olduğu görüldü. İddiaya göre ölen kadının cep telefonu ve bir miktar parası da ortalarda yoktu. Polis Trofimova ile bir süre önce tanışıp beraber yaşamaya başlayan İranlı Armin Asgari'nin peşine düştü.