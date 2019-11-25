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uzaya atarken görüntülendi

tarafından yayınlanan görüntülerde, astronotların kozmik ışınları ölçen 'AMS' adlı bir cihazın sistem ve parçalarını değiştirdikleri görevinde, bir astronotun ortaya çıkan atık çöpü uzaya bıraktığı görüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:46
Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi

Görüntüler 'nın sosyal medya hesabından yayınlandı.

Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi

O görüntülerde, Luca Parmitano, atık olduğu belirtilen kalkanı, büyüklüğünden dolayı istasyonuna almayarak uzay boşluğuna bıraktığı görüldü.

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Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi

Parçanın dünyanın atmosferinin üst katmanlarında küçük zararsız parçalara ayrılacağını belirten , ayrıca görüntülerin altına "Bazen sana hizmet etmeyen şeyin gitmesine izin vermen gerekir" ifadelerini kullandı.

Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi
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Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi
Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi
Astronot uzaya çöp atarken görüntülendi
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