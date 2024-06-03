Asuman Tuğberk kimdir, neden öldü? Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

Evet-Hayır yarışmasının sunucusu olarak üne kavuşan Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularla araştırılıyor. Türkiye güzeli olması ardından moda alanında kendini gösteren ünlü isim eşinin vefatı sonrası hayatını kaybetti. Peki; Asuman Tuğberk neden öldü, hastalığı neydi?