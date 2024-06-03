Haberler
Yaşam
Asuman Tuğberk kimdir, neden öldü? Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:51
Asuman Tuğberk kimdir, neden öldü? Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi
Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk eşinin vefatından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. 1970 Türkiye güzeli olan ünlü isim hayatı ve kariyeri ile gündeme geldi. Asuman Tuğberk kimdir, neden öldü soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 48 yıllık evli olan çiftten Erkan Yolaç geçtiğimiz Mayıs ayında hayata gözlerini yummuştu. Peki; Asuman Tuğberk kaç yaşındaydı, aslen nereli, hastalığı neydi?