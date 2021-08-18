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Haberler Yaşam Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?
Giriş Tarihi: 18.08.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 10:37

Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, bugün idrak ediliyor. Aşure Günü gecesi, yapılacak ibadetler, kılınacak namaz ve okunacak dualar ile en verimli şekilde geçilecek. Bu doğrultuda, Aşure Günü gecesi kılınan namaz ve yapılacak ibadetler de merak konusu oldu. Peki, Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü gecesi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte, kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler hakkında bilgiler

Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

İslam'a göre, Hazreti Adem'den bu yana peygamberlerin hayatında önemli hadisenin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" bugün idrak edilecek. Aşure Günü kılınacak namaz, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler ile en verimli şekilde geçilecek. Peki, Aşure Günü gecesi kılınacak namaz nedir? Aşure Günü namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte, Aşure Günü namazı hakkında bilgiler

Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Diyanet'te yer alan bilgilere göre, mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur.

Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

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Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

1-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edildiğine göre:

"Her kim Aşura gecesinde 4 rekat kılar, her rekatta 1 kere Fatiha, 50 kere İhlas Suresi'ni okursa, 50 sene geçmiş, 50 sene de gelecek günahları bağışlanır ve Allah-u Te'ala onun için Mele-i E'lâ'da (yüksek melek cemaatleri içerisinde) nurdan bir milyon minber bina eder."

(Kaynak = Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Hasen el-Idvi en-Nefehatü'n-Nebeivvye fi'l-vezaifil-aşuriyye - es-Suyiti, el-Le'ali'l-masnu'a - Übnü Arrâk, Tenzihu'ş-şeri'a)

Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

2-) Aişe (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Aşura gününde veya gecesinde her rekatta Fatiha Suresi ve 3 kere İhlas Suresi okuyarak 100 rekat kılar, namazı bitirdikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]der, ardından 70 kere istiğfar eder, daha sonra da 70 kere bana salat ederse, öldüğü zaman Allah-u Te'ala onun kabrini misk ve anberle doldurur."

(Kaynak = Seyyid Ali Zade, Şerhu Şir'ati'l-İslam)

Aşure Günü kılınan namaz nedir? Aşure Günü namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

HZ. ADEM'İN TÖVBE DUASI NEDİR?

Tövbe ve istiğfar Âdem'den (a.s.) son peygambere kadar bütün peygamberlerin öğretisidir. Her peygamber halkını tövbe etmeleri ve istiğfar talebinde bulunmaları için teşvik etmiştir. (Hûd, 11/52, 61, 90; Araf, 7/153.) Allah Teala, Peygamber Efendimizden ve diğer peygamberlerden de istiğfar etmelerini istemiştir.

Hz. Âdem ve Havva, Allah'a (c.c.) şöyle yakarmış ve istiğfarda bulunmuşlardır: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!" (A'raf, 7/23.)

Okunuşu: "Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena terhamna, le nekunenne mine'l-hasirin" (Araf 7/23)

Hz. Âdem ve Havva bu tövbeyi yasak ağaçtan yedikten sonra yapmışlardır. Allah Teala, onların bu hataya bilmeyerek düştüklerini, şeytanın iğvasına maruz kaldıklarını ifade etmiştir.

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